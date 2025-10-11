अजमेर: छत पर सरिए से लौकी तोड़ रही महिला की करंट लगने से मौत

मृतका कस्तुरी देवी, File Photo Patrika
अजमेर। कायड़ रोड स्थित महावीर नगर में वृद्ध महिला अपने घर की छत पर लौकी तोड़ने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। लौकी तोड़ने में इस्तेमाल सरिया मकान के पास से गुजर रही 11 हजार केवी विद्युत लाइन के छूने से उसके शरीर में करंट दौड़ गया। तेज धमाका सुनकर पड़ोसी घर से बाहर आए तो छत पर आग की लपटें दिखाई दी। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। गेगल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस के अनुसार लोहाखान, जेलरवाली गली निवासी गोपाललाल ने बताया कि उसका कायड़ रोड महावीर नगर में भी मकान है। 63 वर्षीय पत्नी कस्तूरीदेवी लोहाखान वाले घर पर आने की तैयारी कर रही थी। वह भी घर में मौजूद था। कस्तूरीदेवी छत पर लौकी तोड़ने चली गई। तभी अचानक तेज धमाके की आवाज आई और लाइट चली गई।
पड़ोसी दुकानदार ने मकान की छत पर आग की लपटें उठने की सूचना दी तो उसको अनहोनी का आभास हो गया। वह छत पर पहुंचा तो पत्नी कस्तूरीदेवी झुलसी हुई मिली। उसके हाथ में सरिया था। जो 11 हजार केवी लाइन को छू रहा था। उसने डंडे की मदद से पत्नी कस्तूरी देवी के हाथ से सरिए को अलग करके पड़ोसियों की मदद से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
गोपाललाल ने बताया कि सम्भवत: पत्नी कस्तूरीदेवी लोहे के सरिए की मदद से लौकी तोड़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन सरिया पास से गुजर रही 11 हजार केवी विद्युत लाइन को छू गया। जिससे कस्तूरीदेवी के पैर गम्भीर रूप से झुलस गए और उसकी छाती भी करंट से फटी हुई थी। जबकि कपड़ों, पेड़, पौधों और पत्तियों में आग लगी हुई थी।
