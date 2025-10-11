अजमेर: छत पर सरिए से लौकी तोड़ रही महिला की करंट लगने से मौत

अजमेर। कायड़ रोड स्थित महावीर नगर में वृद्ध महिला अपने घर की छत पर लौकी तोड़ने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। लौकी तोड़ने में इस्तेमाल सरिया मकान के पास से गुजर रही 11 हजार केवी विद्युत लाइन के छूने से उसके शरीर में करंट दौड़ गया। तेज धमाका सुनकर पड़ोसी घर से बाहर आए तो छत पर आग की लपटें दिखाई दी। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। गेगल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।