जयपुर में ‘सुखदेव सिंह गोगामेड़ी’ के नाम पर सड़क और पार्क के नामकरण का आया प्रस्ताव, निगम की बैठक में हंगामा

चौधरी ने आगे कहा कि इस समय ईसी बैठक में दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। निगम में करीब 5,000 फाइलें लंबित हैं, और दीपावली के दौरान वार्डों में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए था। लेकिन जनता से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव चर्चा में नहीं लाया गया। पांच साल के कार्यकाल में कम से कम 20 ईसी बैठकें होनी चाहिए थीं, लेकिन मेयर चार बैठकें भी ठीक से नहीं कर पाईं।