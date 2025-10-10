Patrika LogoSwitch to English

कोटा

VIDEO: कोटा के एक गांव में गंदी नाली देख भड़के मंत्री मदन दिलावर, VDO को जमकर लगाई फटकार

Rajasthan News: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया।

2 min read

कोटा

image

Nirmal Pareek

Oct 10, 2025

Minister Madan Dilawar

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता और ग्राम विकास से जुड़ी गंभीर समस्याओं का जायजा लिया और अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया।

निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने स्वच्छता की स्थिति को लेकर गंभीर शिकायतें कीं, जिसके बाद मंत्री ने ग्राम विकास अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने ने मंत्री को सुनाई पीड़ा

निरीक्षण की शुरुआत सुबह गन्दी फली ग्राम पंचायत से हुई। यहां ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों से गांव में कोई सफाई कार्य नहीं हुआ है। नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं और झाड़ू तक नहीं लगाई गई। इसके बाद मंत्री खजूरी ग्राम पंचायत पहुंचे।

यहां ग्रामीणों ने शिकायत की कि पिछले पांच वर्षों में केवल एक बार ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान सफाई हुई थी, इसके अलावा गांव में नियमित सफाई कार्य नहीं हुआ। नालियां जाम हैं और गंदगी का आलम है। ग्रामीणों की शिकायतों को सुनकर मंत्री ने तुरंत ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार को मौके पर बुलाया और स्थिति पर जवाब मांगा।

यहां देखें वीडियो-


VDO ने बजट की कमी का दिया बहाना

ग्राम विकास अधिकारी ने सफाई न होने का कारण बताते हुए कहा कि उनके पास बजट की कमी है और टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस जवाब से नाराज मंत्री दिलावर ने अधिकारी से पूछा कि जब प्रत्येक ग्राम पंचायत को सफाई के लिए हर महीने लगभग एक लाख रुपये का बजट प्राप्त होता है, तो फिर यह राशि कहां खर्च हो रही है? खजूरी पंचायत की आबादी 4200 है, इसके बावजूद सफाई कार्य न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी

मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि टेंडर हो या न हो, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि बीएसआर के आधार पर सफाई की दरें तय की जा चुकी हैं और अधिकारी को उसी आधार पर कार्य करवाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सफाई नहीं करवाओगे, तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। निरीक्षण के बाद मंत्री मदन दिलावर भरत सिंह कुंदनपुर को श्रद्धाजंलि देने के लिए कुंदनपुर रवाना हो गए।

Published on:

10 Oct 2025 12:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / VIDEO: कोटा के एक गांव में गंदी नाली देख भड़के मंत्री मदन दिलावर, VDO को जमकर लगाई फटकार

