VIDEO: कोटा के एक गांव में गंदी नाली देख भड़के मंत्री मदन दिलावर, VDO को जमकर लगाई फटकार

ग्राम विकास अधिकारी ने सफाई न होने का कारण बताते हुए कहा कि उनके पास बजट की कमी है और टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस जवाब से नाराज मंत्री दिलावर ने अधिकारी से पूछा कि जब प्रत्येक ग्राम पंचायत को सफाई के लिए हर महीने लगभग एक लाख रुपये का बजट प्राप्त होता है, तो फिर यह राशि कहां खर्च हो रही है? खजूरी पंचायत की आबादी 4200 है, इसके बावजूद सफाई कार्य न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।