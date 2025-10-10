Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan: फतेहपुर शेखावाटी में जली हुई बाइक के साथ मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan News: सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी।

सीकर

Nirmal Pareek

Oct 10, 2025

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी। चित्रकूट बालाजी मंदिर के पीछे निर्माणाधीन झुंझुनू-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-11) बायपास पर एक युवक का जली हुई मोटरसाइकिल के साथ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान दयानंद उर्फ दयाराम (35 वर्ष), पुत्र हनूमान राम जाट, निवासी मंडावा पुलिया के पीछे, वार्ड नंबर 47, फतेहपुर के रूप में हुई है।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैला गई। वहीं, अब पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक दयानंद की मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी और शव भी बुरी तरह झुलसा हुआ था।

घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम ने सबूत एकत्र किए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या थी, आत्महत्या थी, या कोई दुर्घटना। पुलिस ने प्रकरण में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह के समय बायपास पर राहगीरों ने जली हुई मोटरसाइकिल और शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। मृतक के परिजनों को जब इस घटना की सूचना मिली, तो घर में कोहराम मच गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक दयानंद का शव और मोटरसाइकिल जिस हालत में मिले, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था, या फिर कोई हादसा? क्या दयानंद ने स्वयं अपनी जान ली, या किसी ने उनकी हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही सामने आ पाएंगे।

फतेहपुर कोतवाली पुलिस के प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। एफएसएल टीम की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

10 Oct 2025 11:45 am

Rajasthan / Sikar / Rajasthan: फतेहपुर शेखावाटी में जली हुई बाइक के साथ मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

