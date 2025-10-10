Rajasthan: फतेहपुर शेखावाटी में जली हुई बाइक के साथ मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan News: सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी। चित्रकूट बालाजी मंदिर के पीछे निर्माणाधीन झुंझुनू-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-11) बायपास पर एक युवक का जली हुई मोटरसाइकिल के साथ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान दयानंद उर्फ दयाराम (35 वर्ष), पुत्र हनूमान राम जाट, निवासी मंडावा पुलिया के पीछे, वार्ड नंबर 47, फतेहपुर के रूप में हुई है।