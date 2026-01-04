खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं को लूटने वाली गैंग में पति-पत्नी से लेकर बाप-बेटा-बहू तक शामिल, यूपी-हरियाणा से आकर करते क्राइम

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिलाएं। फोटो: पत्रिका
सीकर। खाटूश्यामजी में डीएसटी टीम व खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने मिलकर श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूट, चेन स्नेचिंग व झगड़ा व बैग-पर्स चोरी के मामलों को देखते हुए स्पेशल अभियान चलाया। एसपी प्रवीण नायक नूनावत के निर्देश पर सादा वर्दी में जवान व महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
पुलिस टीम ने 9 महिलाओं सहित गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पति-पत्नी और रिश्तेदार भी शामिल हैं। एक गिरोह में तो बाप-बेटा और बहू तीनों शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन चौबे, डीएसटी प्रभारी वीरेंद्र यादव, डीएसटी नीमकाथाना प्रभारी कैलाश यादव व उनकी टीम ने दर्शन के एंट्री एरिया से लेकर एग्जिट एरिया तक सादा वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किए।
पुलिस जवान लखदातार ग्राउंड, वात्सल्य भवन, बहादुर की दुकान, सवामणी होटल, कबूतर चौक, मेला डायवर्जन, होटल एवं बाजार में गश्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व में हो चुकी घटनाओं के तरीके पर नजर रखी। जैसे ही पुलिस को कुछ संदिग्ध नजर आया उसके आधार पर पुलिस ने गैंग के लोगों को हिरासत में लिया।
पुलिस ने खाटूश्यामजी में चेन स्नैचिंग के आरोप में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में भूमिका (20) पत्नी दीपक, पूजा (28) पत्नी सोनू, टीना (29) पत्नी विकास सभी निवासी नरेडा, हरियाणा, पिंकी (27) पत्नी मनोज बावरिया निवासी बहरोड़ शामिल है।
वहीं, शर्मिला (37) पत्नी रामचंद्र निवासी नरेडा, ज्योति (30) पत्नी राजकुमार निवासी फिरोजपुर, काजल (20) पुत्री सुंदरलाल निवासी झज्जर, राखी कुमारी (23) पुत्री रमेश निवासी गाजियाबाद, दर्शना (40) पत्नी राजू निवासी गाजियाबाद, कोमल (22) पुत्री रामानंद निवासी नरेडा, और जयपाल (62) पुत्र चंद्रभान निवासी फिरोजपुर, राजकुमार (30) पुत्र जयपाल निवासी फिरोजपुर, जयकरण (34) पुत्र रमेश निवासी हरियाणा, मोहनसिंह (24) पुत्र भूपसिंह निवासी नरेडा, दीपक (22) पुत्र राजू निवासी नरेडा, भरतपाल (21) पुत्र राजेश निवासी नरेडा, रोहित (24) पुत्र किशनपाल निवासी नरेडा, और प्रवीण चौहान (23) पुत्र उम्मेद सिंह निवासी नरेडा शामिल है। पकड़े गए आरोपी यूपी और हरियाणा से खाटूश्यामजी आते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे।
एसपी ने बताया कि गिरोह की महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के तहत चारों ओर फैल जाती हैं। इसके बाद उन्हें बातों में लगाकर उनसे सोने की चेन गायब कर देती हैं। मौका पाकर वहां से फरार हो जाती हैं या फिर वारदात करने के तुरंत बाद अपने पुरुष साथियों को चेन सौंप देती हैं, जिससे कि यदि महिलाएं पकड़ी भी जाएं तो उनसे चेन बरामद न हो सके।
