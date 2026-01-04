खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं को लूटने वाली गैंग में पति-पत्नी से लेकर बाप-बेटा-बहू तक शामिल, यूपी-हरियाणा से आकर करते क्राइम

वहीं, शर्मिला (37) पत्नी रामचंद्र निवासी नरेडा, ज्योति (30) पत्नी राजकुमार निवासी फिरोजपुर, काजल (20) पुत्री सुंदरलाल निवासी झज्जर, राखी कुमारी (23) पुत्री रमेश निवासी गाजियाबाद, दर्शना (40) पत्नी राजू निवासी गाजियाबाद, कोमल (22) पुत्री रामानंद निवासी नरेडा, और जयपाल (62) पुत्र चंद्रभान निवासी फिरोजपुर, राजकुमार (30) पुत्र जयपाल निवासी फिरोजपुर, जयकरण (34) पुत्र रमेश निवासी हरियाणा, मोहनसिंह (24) पुत्र भूपसिंह निवासी नरेडा, दीपक (22) पुत्र राजू निवासी नरेडा, भरतपाल (21) पुत्र राजेश निवासी नरेडा, रोहित (24) पुत्र किशनपाल निवासी नरेडा, और प्रवीण चौहान (23) पुत्र उम्मेद सिंह निवासी नरेडा शामिल है। पकड़े गए आरोपी यूपी और हरियाणा से खाटूश्यामजी आते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे।