Kota : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक की मौत, हरियाणा से उज्जैन जा रहे थे पांच युवक

थाना प्रभारी दौलत साहू ने बताया कि रोहतक (हरियाणा) निवासी सचिन (25) पुत्र संजय शर्मा अपने चार दोस्तों के साथ कार से उज्जैन जा रहा था। तड़के करीब तीन बजे जालिमपुरा टोल प्लाजा के पास अचानक सड़क पर श्वान सामने आ गया, जिससे कार असंतुलित होकर दो पलटी खाते हुए सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में कार चला रहा सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चारों दोस्तों को हल्की चोटें आईं।