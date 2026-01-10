10 जनवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Kota : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक की मौत, हरियाणा से उज्जैन जा रहे थे पांच युवक

सुल्तानपुर क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार अलसुबह हुए सड़क हादसे में रोहतक (हरियाणा) निवासी युवक की मौत हो गई।

कोटा

image

kamlesh sharma

Jan 10, 2026

दुर्घटनाग्रस्त कार: फोटो पत्रिका

कोटा। सुल्तानपुर क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार अलसुबह हुए सड़क हादसे में रोहतक (हरियाणा) निवासी युवक की मौत हो गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे पांच युवकों की कार जालिमपुरा टोल प्लाजा के पास अचानक सामने आए श्वान को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई।

थाना प्रभारी दौलत साहू ने बताया कि रोहतक (हरियाणा) निवासी सचिन (25) पुत्र संजय शर्मा अपने चार दोस्तों के साथ कार से उज्जैन जा रहा था। तड़के करीब तीन बजे जालिमपुरा टोल प्लाजा के पास अचानक सड़क पर श्वान सामने आ गया, जिससे कार असंतुलित होकर दो पलटी खाते हुए सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में कार चला रहा सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चारों दोस्तों को हल्की चोटें आईं।

दोस्तों ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर कार को सीधा किया और घायल सचिन को बाहर निकाला। टोल प्लाजा कर्मियों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस वाहन से घायल को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। दोपहर हरियाणा से परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया।

1033 और 112 से नहीं मिली मदद

मृतक के दोस्तों ने बताया कि सचिन की हालत लगातार बिगड़ती देख उन्होंने तुरंत एक्सप्रेस-वे के टोल फ्री नंबर 1033 और पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक दोस्त जालिमपुरा टोल प्लाजा पर गया और कर्मचारियों से मदद मांगी।

Published on:

10 Jan 2026 06:36 pm

Kota : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक की मौत, हरियाणा से उज्जैन जा रहे थे पांच युवक

कोटा

राजस्थान न्यूज़

