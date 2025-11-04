राजस्थान में यहां स्टेट हाईवे की तर्ज पर बनेंगी ग्रामीण सड़कें, मिलेगा ये फायदा

सांकेतिक तस्वीर
बालेसर (जोधपुर)। शेरगढ़ विधानसभा की 11 ग्रामीण सड़कों को शेरगढ़ विधायक की अनुशंसा पर मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया गया है। ये सड़कें स्टेट हाईवे की तर्ज पर बनाई जाएंगी, जिससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। शेरगढ़ विधायक के निजी सहायक मगाराम प्रजापत ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की 11 ग्रामीण सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में शामिल किया गया है।
बालेसर से शेरगढ़ वाया अमृतनगर, चारणी, भांडू सिंहादा तक 25 किमी।
देचू से शेरगढ़ वाया सगरा, उंटवालिया, कलाऊ, दासानिया, चुतरपुरा, लुबानसर तक 68 किमी।
बबोर से लोर्डिया, फलोदी वाया खुडियाला, चामू, नाथड़ाऊ, पीलवा, जालोड़ा तक 100 किमी।
सेतरावा से बापिणी वाया लवारना-लोड़ता, नाथड़ाऊ, सामराऊ, नौसर, रायमलवाड़ा तक 102 किमी।
नाथड़ाऊ से देचू वाया गिलाकौर तक 14 किमी।
बालेसर से शेरगढ़ वाया खिरजा भोजा, खिरजा तिबणा, तेना बिड़दनगर तक 30 किमी।
दासानिया से बन्नो का बास, नाथड़ाऊ वाया सोमेसर, पदमगढ़, सोलंकि यातला, बिरमगढ़, भटनेर नगर, सेखाला, देवातु, देवानिया, बारनाऊ तक 80 किमी।
तोलेसर चारणान से सेतरावा वाया कोनरी, जीयाबेरी, निबो का गांव, गोपालसर, बस्तवा, भालू, देवातु, हापासर तक 65 किमी।
बालेसर से कल्याणपुर वाया जाटी भांडू, बलाऊ जाटी, कलावतसर, थूबली, मंडली, नागाणा तक 13 किमी।
शेरगढ से सेखाला वाया कासूराम नगर, दलपत नगर, गड़ा तक 25 किमी।
स्टेट हाईवे 61 बी से घेवड़ा, पांचला, चामू, खोखर तक 95 किमी।
शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने बताया कि ये सड़कें अब स्टेट हाईवे की तर्ज पर चौड़ी बनेंगी। इससे आवागमन आसान होगा, वाहन चालकों को राहत मिलेगी और हादसों में कमी आएगी। आगामी वर्षों में शेरगढ़ में हर गांव में डामर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र सड़कों के मामले में मॉडल बनेगा।
