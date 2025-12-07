Rajasthan: खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर, राजस्थान के इस जिले में 700 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचा

कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में करीब 79,935 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई की गई है। फसलों की ग्रोथ के लिए अब यूरिया की जरूरत है, लेकिन किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सोसायटियों में सुबह से शाम तक कृषकों की कतारें लग रही हैं। अब यूरिया उपलब्ध होने से किसानों को राहत मिलेगी।