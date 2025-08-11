Fertilizer Supply: खरीफ सीजन में किसानों की बल्ले-बल्ले, राजस्थान में यूरिया की बंपर उपलब्धता, हर जिले में पर्याप्त आपूर्ति

शासन सचिव कृषि राजन विशाल ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। अप्रैल से अगस्त तक केंद्र द्वारा स्वीकृत 8.82 लाख टन यूरिया के विरुद्ध 6.97 लाख टन की आपूर्ति हो चुकी है, और अगस्त में शेष 1.85 लाख टन की आपूर्ति के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, डीएपी के साथ वैकल्पिक उर्वरक एनपीके और एसएसपी की भी पर्याप्त आपूर्ति की गई है।