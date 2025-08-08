Good News: राजस्थान के छोटे व्यापारियों के लिए आया बड़ा तोहफ़ा, जानिए सरकार का नया फैसला

Ease of Doing Business: जयपुर। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 की धारा-4 के अंतर्गत महत्वपूर्ण शिथिलता प्रदान करते हुए घोषणा की है कि 0 से 10 श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को अब पंजीयन के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।