प्रवासी राजस्थानी दिवस ; प्रवासी अनुभव को नीति से जोड़े, राजस्थान बड़ी छलांग लगाएगा: डॉ. रोमित पुरोहित

Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर। प्रवासी राजस्थानी डॉ. रोमित पुरोहित का मानना है कि यह आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक मिलन नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास मॉडल को नई दिशा देने वाला अवसर है। वे कहते हैं कि यदि प्रवासी राजस्थानियों के वैश्विक अनुभव, नेटवर्क और एग्जीक्यूशन क्षमता को राज्य की नीतियों व परियोजनाओं से जोड़ा जाए, तो आने वाले वर्षों में राजस्थान निवेश, नवाचार और उद्योग के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा सकता है।