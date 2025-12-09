किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान: राजनीति से संन्यास को लेकर कह दी बड़ी बात, JJM घोटाले पर खुलकर बोले

जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले को लेकर एसीबी द्वारा 20 अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगने पर मंत्री मीणा ने साफ कहा कि सरकार को सभी अधिकारियों पर समान रूप से कार्रवाई की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा- 'मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसी एक को फंसाकर दूसरे को बचाना ठीक नहीं। एसीबी ने 20 अधिकारियों के खिलाफ अनुमति मांगी है, लेकिन कुछ नाम छूटे हैं। सरकार को बिना भेदभाव सभी की जांच की मंजूरी देनी चाहिए।'