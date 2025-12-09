9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान: राजनीति से संन्यास को लेकर कह दी बड़ी बात, JJM घोटाले पर खुलकर बोले

Kirori Lal Meena: राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने राजनीतिक सफर के अंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अब वे ज्यादा दिन राजनीति में नहीं रहने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 09, 2025

Kirori Lal Meena

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे अब लंबे समय तक राजनीति में नहीं रहेंगे। किरोड़ी लाल ने कहा कि 'हम कब तक राजनीति करेंगे? एक-दो साल में रिटायर हो जाऊंगा। अब समय है कि युवा पीढ़ी को आगे आने का मौका दिया जाए'। कार्यकर्ता सुनवाई में उमड़ी भारी भीड़ के कारण उन्हें बाहर आकर ही परिवेदनाएं सुननी पड़ीं।

JJM घोटाले पर बोले-‘सभी की जांच हो, कोई न बचे’

जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले को लेकर एसीबी द्वारा 20 अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगने पर मंत्री मीणा ने साफ कहा कि सरकार को सभी अधिकारियों पर समान रूप से कार्रवाई की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा- 'मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसी एक को फंसाकर दूसरे को बचाना ठीक नहीं। एसीबी ने 20 अधिकारियों के खिलाफ अनुमति मांगी है, लेकिन कुछ नाम छूटे हैं। सरकार को बिना भेदभाव सभी की जांच की मंजूरी देनी चाहिए।'

दौसा वाले बयान पर दी सफाई

दौसा में जाटव समाज के कार्यक्रम के दौरान दिए अपने बयान पर उठे विवाद पर मंत्री मीणा ने कहा कि उनके वक्तव्य को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया- 'मैंने सिर्फ यह कहा कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। प्रेमचंद बैरवा दो बार विधायक बने और उप मुख्यमंत्री बने, जबकि मैं छह बार जीता हूं। बयान का गलत अर्थ निकाला गया।'

कमरे से बाहर करनी पड़ी कार्यकर्ता सुनवाई

भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। मंगलवार को कृषि मंत्री मीणा और राज्यमंत्री ओटाराम देवासी को अत्यधिक भीड़ के कारण बाहर आकर सुनवाई करनी पड़ी। मीणा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान होने पर ही संगठन मजबूत हो पाएगा।

यूरिया उपलब्धता पर दी जानकारी

किसानों द्वारा यूरिया की कमी की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को 11.35 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला है, जबकि आवश्यकता 11.33 लाख मीट्रिक टन की ही है। टोकन सिस्टम के कारण केंद्रों पर भीड़ अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन कमी नहीं है।

सुनवाई के दौरान त्वरित कार्रवाई

सुनवाई में सार्दुलशहर में 2020 की प्रसूता मृत्यु मामले में कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मंत्री मीणा ने तत्काल डीजीपी को फोन कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री हीरालाल नागर और भरतपुर-अलवर के कलक्टरों सहित कई अधिकारियों से भी फोन पर विभिन्न मामलों में बातचीत की।

09 Dec 2025 10:47 pm

09 Dec 2025 10:01 pm

जयपुर

