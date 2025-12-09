Pravasi Rajasthani Diwas: ‘राजस्थान की प्रगति में प्रवासी ताकत, अनुभव बनेगा गेमचेंजर’, सऊदी अरब में बसे लक्ष्मण सिंह परमार ने क्या कहा?

जयपुर। प्रवासी राजस्थानी अपनी मिट्टी से जुड़कर उद्योग, व्यापार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कई सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब इन गतिविधियों का दायरा भी बढ़ने लगा है। रियाद में बसे और राजस्थान फाउंडेशन रियाद चैप्टर के वाइस-प्रेसिडेंट लक्ष्मण सिंह परमार का कहना है कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। यदि प्रवासियों के वैश्विक अनुभव, नेटवर्क और तकनीकी समझ को राज्य की नीतियों से जोड़ा जाए, तो आने वाले वर्षों में राजस्थान एक बड़े निवेश केंद्र के रूप में उभर सकता है।