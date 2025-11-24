Holiday: राजस्थान के स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर का अवकाश, शीतकालीन छुट्टियों से पहले लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल

19 और 20 दिसंबर को शिक्षक सम्मेलन होने के कारण, इन दो दिनों में स्कूलों में अवकाश रहेगा। 19 दिसंबर को शुक्रवार और 20 दिसंबर को शनिवार होने के कारण, बच्चों को लगातार तीन दिन की छुट्टियां मिलेंगी। वहीं तीसरे दिन यानी 21 दिसंबर को रविवार की छुट्टी होने से स्कूलों के बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिल जाएगी मिल जाएगा। जिसके बाद 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे।