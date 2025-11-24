Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Holiday: राजस्थान के स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर का अवकाश, शीतकालीन छुट्टियों से पहले लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday: राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों से पहले 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के चलते स्कूल बंद रहेंगे, जिससे बच्चों को 21 दिसंबर के रविवार के साथ लगातार तीन दिन की छुट्टियां मिलेगी।

Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 24, 2025

फोटो: पत्रिका

19-20 December Holiday: राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन अर्द्धवार्षिक परीक्षा के चलते अब इसे 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बदलाव के कारण छात्रों को शीतकालीन अवकाश से पहले दो दिन की छुट्टियां मिलेंगी।

लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

19 और 20 दिसंबर को शिक्षक सम्मेलन होने के कारण, इन दो दिनों में स्कूलों में अवकाश रहेगा। 19 दिसंबर को शुक्रवार और 20 दिसंबर को शनिवार होने के कारण, बच्चों को लगातार तीन दिन की छुट्टियां मिलेंगी। वहीं तीसरे दिन यानी 21 दिसंबर को रविवार की छुट्टी होने से स्कूलों के बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिल जाएगी मिल जाएगा। जिसके बाद 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे।

इस तारीख तक रहेगा शीतकालीन अवकाश

राजस्थान में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और यह 5 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।

यहां देखें लिस्ट

19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) – शिक्षक सम्मेलन
20 दिसंबर 2025 (शनिवार) – शिक्षक सम्मेलन
21 दिसंबर 2025 (रविवार) – सप्ताहांत की छुट्टी
25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 – शीतकालीन अवकाश

Published on:

24 Nov 2025 03:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holiday: राजस्थान के स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर का अवकाश, शीतकालीन छुट्टियों से पहले लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

