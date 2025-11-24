Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Good News: फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2300 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Computer Instructor Recruitment 2025: वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2000 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 300 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद शामिल हैं।

Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 24, 2025

फोटो: पत्रिका

Computer Anudeshak Bharti: वित्त विभाग(Finance Department) ने कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2000 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद शामिल हैं।

दरअसल, शिक्षा विभाग ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3427 पदों और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 315 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। हालांकि, वित्त विभाग ने कुल 2300 पदों पर ही भर्ती को मंजूरी दी है।

जल्द शुरू होंगे आवेदन

भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड को एप्लीकेशन भेज सकता है, ताकि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सके। इससे योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकेंगे और आगामी चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

इस भर्ती में बढ़े 100 पद

इस भर्ती में बढ़े 100 पद राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती में 100 अतिरिक्त पद जोड़े। पहले इस भर्ती में कुल 548 पदों की घोषणा की गई थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 648 कर दिया गया है।

जेईई मेन 2026: आवेदन में त्रुटि सुधार 1 दिसंबर से

जेईई मेन 2026 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो 2 दिसंबर रात 11.50 बजे तक चलेगी। यह विद्यार्थियों के लिए पहला और अंतिम मौका है। इसलिए त्रुटि सुधार के दौरान विशेष सावधानी बरतें। सुधार प्रक्रिया शुरू करने से पहले विद्यार्थी जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 42 एफएक्यूएस अवश्य पढ़ लें। एनटीए नई दिल्ली ने परीक्षा तिथियों को लेकर स्पष्ट किया है कि यदि जेईई मेन की निर्धारित तारीख किसी राज्य या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से टकराती है तो जेईई मेन की आवंटित तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

त्रुटि सुधार से जुड़े प्रमुख बिंदु

जहां सुधार संभव नहीं: मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी/वर्तमान पता, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट विवरण और फोटोग्राफ में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

जहां एक में सुधार संभव: परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम या माता के नाम में से किसी एक में सुधार किया जा सकता है।

जहां सुधार संभव: 10वीं व 12वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट, पैन नंबर, परीक्षा माध्यम, परीक्षा शहर, जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगिरी, सब-कैटेगिरी और सिग्नेचर में सुधार की अनुमति होगी। यदि किसी बदलाव पर अतिरिक्त शुल्क लगता है तो परीक्षार्थी को उसका भुगतान करना होगा।

इंप्रूवमेंट दे रहे विद्यार्थी ध्यान दें : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जो विद्यार्थी 12वीं बोर्ड इंप्रूवमेंट परीक्षा दे रहे हैं, वे आवेदन में ‘अपीयरिंग’ विकल्प का चयन न करें, बल्कि ‘पास्ड/उत्तीर्ण’ विकल्प ही चुनें। इस संबंध में विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर जारी 42 एफएक्यूएस में उपलब्ध हैं।

Updated on:

24 Nov 2025 11:43 am

Published on:

24 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2300 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

