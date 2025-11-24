Good News: फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2300 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

जेईई मेन 2026 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो 2 दिसंबर रात 11.50 बजे तक चलेगी। यह विद्यार्थियों के लिए पहला और अंतिम मौका है। इसलिए त्रुटि सुधार के दौरान विशेष सावधानी बरतें। सुधार प्रक्रिया शुरू करने से पहले विद्यार्थी जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 42 एफएक्यूएस अवश्य पढ़ लें। एनटीए नई दिल्ली ने परीक्षा तिथियों को लेकर स्पष्ट किया है कि यदि जेईई मेन की निर्धारित तारीख किसी राज्य या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से टकराती है तो जेईई मेन की आवंटित तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।