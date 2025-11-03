जेईई-मेन 2026 : परफेक्ट स्कोर वालों को फिर मिलेगी एक जैसी एआइआर-1

आहूजा ने बताया कि इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को आवेदन के दौरान सर्टिफिकेट आइडी, इश्यू डेट और प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भरना अनिवार्य होगा। बिना इन जानकारियों के आवेदन संभव नहीं होगा। ऐसे में जिन विद्यार्थियों के पास वैध कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें आवेदन से पहले प्रमाणपत्र बनवाना आवश्यक होगा। हालांकि, यदि प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया जारी है, तो विद्यार्थी सर्टिफिकेट आवेदन की रसीद के माध्यम से भी अस्थायी रूप से आवेदन कर सकेंगे।