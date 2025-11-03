Patrika LogoSwitch to English

कोटा

जेईई-मेन 2026 : परफेक्ट स्कोर वालों को फिर मिलेगी एक जैसी एआइआर-1

एनटीए स्कोर में टाई होने पर सब्जेक्ट-वाइज स्कोर से तय होगी रैंक-ओबीसी-ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को होगी प्रमाणपत्र की चुनौती

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 03, 2025

JEE Main 2026 NTA Advisory for Students

JEE Main 2026 NTA Advisory for Students (Image: Gemini)

जेईई मेन 2026 (जनवरी सेशन) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है। शुरुआती तीन दिनों में ही 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है। इस वर्ष भी परीक्षा में परफेक्ट स्कोर (300/300) लाने वाले एक से अधिक अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया रैंक-1 दी जाएगी।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए द्वारा घोषित स्कोर में यदि दो या अधिक विद्यार्थियों के अंक समान रहते हैं, तो रैंक निर्धारण (टाई-ब्रेकिंग) के लिए क्रमवार मापदंड अपनाए जाएंगे। पहले गणित का एनटीए स्कोर देखा जाएगा। यदि टाई बनी रहती है तो भौतिकी, इसके बाद रसायन विज्ञान का स्कोर देखा जाएगा।

यदि सभी विषयों के स्कोर समान हों तो कम ऋणात्मक उत्तरों की तुलना की जाएगी। यदि इन सभी पैरामीटर्स के बाद भी समानता बनी रहती है, तो सभी अभ्यर्थियों को समान ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक प्रदान की जाएगी। यदि इस वर्ष कई विद्यार्थियों ने 300 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो सभी को एआइआर-1 दी जाएगी।

कैटेगरी सर्टिफिकेट की नई शर्तें बनीं चुनौती

आहूजा ने बताया कि इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को आवेदन के दौरान सर्टिफिकेट आइडी, इश्यू डेट और प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भरना अनिवार्य होगा। बिना इन जानकारियों के आवेदन संभव नहीं होगा। ऐसे में जिन विद्यार्थियों के पास वैध कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें आवेदन से पहले प्रमाणपत्र बनवाना आवश्यक होगा। हालांकि, यदि प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया जारी है, तो विद्यार्थी सर्टिफिकेट आवेदन की रसीद के माध्यम से भी अस्थायी रूप से आवेदन कर सकेंगे।

