कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व चना तेज

लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 15500 रहे।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 20, 2025

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 1 लाख 80 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 25, धान (पूसा -1401) 100, चना 25 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 15500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 16000 रहा। लहसुन 500 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेल के भाव मामूली अंतर रहा।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2421से 2511, धान सुगन्धा 2400 से 2801, धान (1509) 2500 से 3151, धान (1847) 2400 से 3101, धान (1718-1885) 2600 से 3401, धान (पूसा-1) 2400 से 3300, धान (1401) 3100 से 3521, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4641, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5101, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 8500 से 9000, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4500 से 4951, चना मौसमी 4800 से 4900, चना पेप्सी 4800 से 5051, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2215, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2115, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2770, कोटा स्वास्तिक 2415, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2430 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4070 से 4140 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी सि्थर व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी के भाव सि्थर रहे। सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 193000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 100 रुपए तेजी के साथ 132800 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 133470 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 132900

गोल्ड (22 k) :123056

गोल्ड (20 k) : 115565

गोल्ड (18 k) : 106320

गोल्ड (14 k) : 93592

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 01:11 am

Published on:

20 Dec 2025 01:10 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व चना तेज

