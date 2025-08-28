Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Exam Transparency: परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाएगा यह कदम, कवायद तेज

SSC Result Pattern: कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब उसने परीक्षार्थियों से ही राय मांगी है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा रोका जाए।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

Rajasthan Staff Selection Board 2 Year Recruitment Calendar Released know when exams will be held

Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बोर्ड यह विचार कर रहा है कि अभ्यर्थियों के परिणाम प्रकाशित करते समय किन विवरणों को सार्वजनिक किया जाए। फिलहाल बोर्ड परिणामों में केवल रोल नंबर और श्रेणी (कैटेगरी) दर्शाता है, लेकिन अन्य संस्थान जैसे एसएससी परिणाम जारी करते समय रोल नंबर, नाम, पिता/माता का नाम, श्रेणी और सब-कैटेगरी तक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

बोर्ड ने पारदर्शिता के मुद्दे पर एक पोल जारी किया है, जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
सवाल यह था कि—क्या चयन बोर्ड को भी एसएससी की तरह सभी विवरण (नाम, माता-पिता का नाम, श्रेणी, सब-कैटेगरी) प्रकाशित करने चाहिए, ताकि फर्जी ईडब्लयूएस, तलाक, खेल (स्पोर्ट्स) और दिव्यांग जैसी श्रेणियों में गलत तरीके से लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को जनता की मदद से आसानी से पकड़ा जा सके?

इस पोल में अभूतपूर्व प्रतिक्रिया देखने को मिली। लगभग 88.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बोर्ड को सभी विवरण सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले। वहीं, 11.8 प्रतिशत लोगों का मत था कि केवल रोल नंबर और श्रेणी तक ही परिणाम सीमित रहने चाहिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan PhD fellowship: शोधार्थियों पर आर्थिक संकट, पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई फेलोशिप जारी रखने की आवाज़
जयपुर
image

जनता का यह रुझान साफ दिखाता है कि अधिकांश लोग चयन प्रक्रिया में खुलापन चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर नाम और पारिवारिक विवरण भी सार्वजनिक होंगे तो फर्जी कैटेगरी का दुरुपयोग रोकने में आसानी होगी। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा बल्कि चयन बोर्ड की विश्वसनीयता भी और मजबूत होगी।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस सुझाव को गंभीरता से ले रहा है और आने वाले समय में इस पर बड़ा निर्णय ले सकता है।

ये भी पढ़ें

Government Job Scam: फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र वालों पर शिकंजा, मेडिकल जांच से दूर भागे अभ्यर्थी, अब जा सकती है सरकारी नौकरी
जयपुर
saharanpur News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 03:20 pm

Published on:

28 Aug 2025 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Exam Transparency: परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाएगा यह कदम, कवायद तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.