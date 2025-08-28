Exam Transparency: परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाएगा यह कदम, कवायद तेज

Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बोर्ड यह विचार कर रहा है कि अभ्यर्थियों के परिणाम प्रकाशित करते समय किन विवरणों को सार्वजनिक किया जाए। फिलहाल बोर्ड परिणामों में केवल रोल नंबर और श्रेणी (कैटेगरी) दर्शाता है, लेकिन अन्य संस्थान जैसे एसएससी परिणाम जारी करते समय रोल नंबर, नाम, पिता/माता का नाम, श्रेणी और सब-कैटेगरी तक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।