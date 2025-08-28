Exam Transparency: परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाएगा यह कदम, कवायद तेज

Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बोर्ड यह विचार कर रहा है कि अभ्यर्थियों के परिणाम प्रकाशित करते समय किन विवरणों को सार्वजनिक किया जाए। फिलहाल बोर्ड परिणामों में केवल रोल नंबर और श्रेणी (कैटेगरी) दर्शाता है, लेकिन अन्य संस्थान जैसे एसएससी परिणाम जारी करते समय रोल नंबर, नाम, पिता/माता का नाम, श्रेणी और सब-कैटेगरी तक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
बोर्ड ने पारदर्शिता के मुद्दे पर एक पोल जारी किया है, जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
सवाल यह था कि—क्या चयन बोर्ड को भी एसएससी की तरह सभी विवरण (नाम, माता-पिता का नाम, श्रेणी, सब-कैटेगरी) प्रकाशित करने चाहिए, ताकि फर्जी ईडब्लयूएस, तलाक, खेल (स्पोर्ट्स) और दिव्यांग जैसी श्रेणियों में गलत तरीके से लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को जनता की मदद से आसानी से पकड़ा जा सके?
इस पोल में अभूतपूर्व प्रतिक्रिया देखने को मिली। लगभग 88.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बोर्ड को सभी विवरण सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले। वहीं, 11.8 प्रतिशत लोगों का मत था कि केवल रोल नंबर और श्रेणी तक ही परिणाम सीमित रहने चाहिए।
जनता का यह रुझान साफ दिखाता है कि अधिकांश लोग चयन प्रक्रिया में खुलापन चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर नाम और पारिवारिक विवरण भी सार्वजनिक होंगे तो फर्जी कैटेगरी का दुरुपयोग रोकने में आसानी होगी। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा बल्कि चयन बोर्ड की विश्वसनीयता भी और मजबूत होगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस सुझाव को गंभीरता से ले रहा है और आने वाले समय में इस पर बड़ा निर्णय ले सकता है।