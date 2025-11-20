Rajasthan School Winter Vacation: राजस्थान में स्टूडेंट्स और टीचरों की बल्ले-बल्ले, लगातार इतने दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Rajasthan School Winter Vacation: जयपुर: राजस्थान में ठंड ने इस बार नवंबर की शुरुआत से ही दस्तक दे दी है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की तारीखें तय कर दी हैं।