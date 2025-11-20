Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan School Winter Vacation: राजस्थान में स्टूडेंट्स और टीचरों की बल्ले-बल्ले, लगातार इतने दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Rajasthan School Winter Vacation: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की तारीखें तय कर दी हैं। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 20, 2025

Rajasthan School Winter Vacation

Rajasthan School Winter Vacation (Patrika File Photo)

Rajasthan School Winter Vacation: जयपुर: राजस्थान में ठंड ने इस बार नवंबर की शुरुआत से ही दस्तक दे दी है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की तारीखें तय कर दी हैं।

शिक्षा विभाग ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा। यदि मौसम की स्थिति और बिगड़ती है तो इन छुट्टियों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

शिक्षा विभाग ने जारी किया शिविरा पंचांग

राजस्थान शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही पूरे वर्ष की गतिविधियों, छुट्टियों और परीक्षाओं का विवरण जारी करते हुए शिविरा पंचांग सार्वजनिक कर दिया था। इस पंचांग में पूरे वर्षभर के कार्य दिवस, उत्सव, अवकाश, परीक्षाओं और प्रवेश की तिथियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

खास बात यह है कि इस बार शीतकालीन अवकाश की तिथि पहले से ही तय कर दी गई है। पिछले सत्र में छुट्टियों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि सर्दी की तीव्रता के अनुसार ही अवकाश तय किए जाएंगे।

इससे स्कूलों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी और अंतिम निर्णय आने तक सभी को इंतजार करना पड़ा था। हालांकि, अंततः बीते सत्र में भी छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ही रहीं। इसलिए इस बार पहले ही तारीख तय कर दी गई है, ताकि स्कूली गतिविधियां प्रभावित न हों।

बताते चलें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की ओर से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथि में संशोधन किया गया है। अब यह सम्मेलन 19 और 20 दिसंबर को आयोजित होगा, जबकि पहले 21-22 नवंबर तय थी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य सभी गतिविधियां शिविरा पंचांग सत्र 2025-26 के अनुसार पूर्ववत संचालित होंगी।

PM Kisan Yojana 21st installment released

