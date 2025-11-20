Patrika LogoSwitch to English

PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी बोले- दुनिया का सबसे सफल किसान समर्थन कार्यक्रम

केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने अजमेर के तबीजी स्थित मसाला अनुसंधान केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में बताया, सरकार अब तक 23.90 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर से 21वीं किस्त के तहत नौ करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपए डीबीटी से जारी किए।

Nov 20, 2025

किसान का सम्मान करते केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी व अन्य (फोटो- पत्रिका)

अजमेर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक संबल मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया का सबसे बड़ा और सफल किसान समर्थन कार्यक्रम बन चुका है। किसानों के जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

राज्यमंत्री चौधरी बुधवार को तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चौधरी ने बताया कि अब तक सरकार द्वारा किसानों के खातों में 23 लाख 90 हजार करोड़ से अधिक राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे देशभर के करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों को निरंतर आर्थिक संबल मिला है।

कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआर-राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर और सहकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक और नवाचार के साथ भारत का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉ. जेपी मिश्रा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज, विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉ. धर्मेन्द्र भाटी, अतिरिक्त जिला कलक्टर वंदना खोरवाल, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार संजीव कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर से जारी की किस्त

कोयंबटूर, तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त के अंतर्गत देशभर के 9 करोड़ अन्नदाता किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

20 Nov 2025 01:44 pm

20 Nov 2025 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी बोले- दुनिया का सबसे सफल किसान समर्थन कार्यक्रम

