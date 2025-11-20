PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी बोले- दुनिया का सबसे सफल किसान समर्थन कार्यक्रम

राज्यमंत्री चौधरी बुधवार को तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चौधरी ने बताया कि अब तक सरकार द्वारा किसानों के खातों में 23 लाख 90 हजार करोड़ से अधिक राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे देशभर के करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों को निरंतर आर्थिक संबल मिला है।