पीएम किसान योजना: राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर

बता दें कि दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बड़ी सौगात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अब तक राजस्थान के किसानों को 20 किस्तों में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि दे चुकी है।