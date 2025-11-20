Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पीएम किसान योजना: राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर

PM Kisan Yojana 21st Installment Transfer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1400 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 20, 2025

PM Kisan Yojana 21st Installment Transfer

PM Kisan Yojana 21st Installment Transfer (Patrika File Photo)

PM Kisan Yojana 21st Installment Transfer: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। किस्त जारी होते ही राजस्थान के 70 लाख किसानों के खातों में लगभग 1400 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए गए।

बता दें कि दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बड़ी सौगात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अब तक राजस्थान के किसानों को 20 किस्तों में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि दे चुकी है।

किसानों को लाभ पहुंचाने में राजस्थान देशभर में पांचवें स्थान पर है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तीन हजार रुपए अतिरिक्त दे रही है। इससे किसानों को केंद्र व राज्य मिलाकर 9 हजार रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिल रही है, जिसे 12 हजार रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है।

उन्होंने बताया कि 77 लाख से अधिक किसानों को 43 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याजमुक्त फसली ऋण दिया गया है। अब तक 5,735 पैक्स गो-लाइव किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के रेगिस्तान में खेत उगलेंगे ‘सोना’, किसानों के लिए जगी उम्मीद की नई किरण
बाड़मेर
Rajasthan Barmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पीएम किसान योजना: राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त व पुरुष सूक्त पर हुई चर्चा

जयपुर

100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें

CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome
जयपुर

Patrika National Book Fair : ‘किताबें तनाव कम करने का सबसे अच्छा साधन, रोज डायरी लिखने की आदत डालें’

Patrika National Book Fair Jaipur Fifth day Books are the best way to reduce stress
जयपुर

Good News: एमएसपी पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद 24 नवंबर से, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

जयपुर

Rajasthan: 15,600 करोड़ रुपए से स्थापित होंगी सोलर और थर्मल पावर परियोजनाएं, इन 2 कॉलेजों के बदलेंगे नाम

Solar Projects in MP
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.