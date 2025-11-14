थार के किसानों के लिए उम्मीद की नई फसल, अब जीरा और सरसों पर भी होगा शोध, कम पानी में कर सकेंगे ज्यादा पैदावार

इससे यह केंद्र एक बहुफसली अनुसंधान हब के रूप में विकसित होगा, जो रेगिस्तानी कृषि को नई दिशा और पहचान देगा। अनुसंधान केंद्र के भवन का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा 5.50 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले दो महीने में भवन हैंडओवर होने की संभावना है। इसके साथ ही लैब और अनुसंधान उपकरणों की स्थापना भी शुरू हो जाएगी।

