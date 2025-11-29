Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बड़ी सौगात: राजस्थान के 38 जिलों में होगा नए पशु चिकित्सालयों का निर्माण, जानें किस जिले में कितने बनेंगे

New Veterinary Hospital In Rajasthan: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46.50 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Nov 29, 2025

CM Bhajanlal

फोटो- एक्स हैंडल

New Veterinary Hospital In Rajasthan: जयपुर/बालोतरा। पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रदेश के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए कुल 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46.50 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

बालोतरा में 7 व बाड़मेर में 6 भवनों को मंजूरी

इस महत्त्वपूर्ण स्वीकृति में बालोतरा जिले के सात तथा बाड़मेर जिले के छह स्थानों पर नए पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण शामिल है। आदेश जारी करते हुए सरकार ने इन सभी भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि ग्रामीण विकास निधि के तहत इन भवनों को 31 मार्च 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेशभर के सभी जिलों में संख्या निर्धारित कर भवन निर्माण स्वीकृत किए गए हैं।

पशु चिकित्सालयों में बढ़ेगी सुविधा

बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र में पशुपालन गतिविधियों के विस्तार, पशुधन संख्या में वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन दोनों जिलों को अतिरिक्त लाभ मिला है। नए भवन बन जाने से पशु चिकित्सालयों में सुविधा बढ़ेगी, उपचार सेवाएं सुदृढ़ होंगी और ग्रामीण पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

जयपुर जिले में सबसे ज्यादा भवनों के निर्माण को मंजूरी

ऐसे में प्रदेश में जयपुर के 26, भीलवाड़ा, पाली और नागौर के 18-18, झुंझुनूं के 17, जोधपुर के 16, चित्तौड़गढ़ के 14, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, सीकर के 11-11, अलवर, बांसवाड़ा, चूरू के 10-10, टोंक और उदयपुर के 9-9, अजमेर, दौसा, जालोर, बालोतरा के 7-7, बाड़मेर, डीग, कोटा, खैरथल-तिजारा, कुचामन के 6-6, डूंगरपुर के 5, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ के 4-4, बारां, भरतपुर, बूंदी, जैसलमेर, झालावाड़, फलौदी, सिरोही के 3-3 तथा ब्यावर, करौली, राजसमंद, सलूम्बर और श्रीगंगानगर के 2-2 स्थानों पर भवनों का निर्माण होगा।

29 Nov 2025 12:37 pm

29 Nov 2025 12:31 pm

बाड़मेर

