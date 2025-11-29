बड़ी सौगात: राजस्थान के 38 जिलों में होगा नए पशु चिकित्सालयों का निर्माण, जानें किस जिले में कितने बनेंगे

ऐसे में प्रदेश में जयपुर के 26, भीलवाड़ा, पाली और नागौर के 18-18, झुंझुनूं के 17, जोधपुर के 16, चित्तौड़गढ़ के 14, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, सीकर के 11-11, अलवर, बांसवाड़ा, चूरू के 10-10, टोंक और उदयपुर के 9-9, अजमेर, दौसा, जालोर, बालोतरा के 7-7, बाड़मेर, डीग, कोटा, खैरथल-तिजारा, कुचामन के 6-6, डूंगरपुर के 5, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ के 4-4, बारां, भरतपुर, बूंदी, जैसलमेर, झालावाड़, फलौदी, सिरोही के 3-3 तथा ब्यावर, करौली, राजसमंद, सलूम्बर और श्रीगंगानगर के 2-2 स्थानों पर भवनों का निर्माण होगा।