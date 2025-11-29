Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Bisalpur Dam: खेतों से लौट रहा पानी बना चुनौती, 122वें दिन भी छलक रहा, 250 किमी लंबी बनास नदी में अब भी जलधारा

जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम के छलकने का सिलसिला आज 122वें दिन भी जारी रहा है। डेम का एक गेट 10 सेमी हाइट तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Nov 29, 2025

बनास नदी में पानी के तेज बहाव से बीसलपुर डेम ओवरफ्लो, पत्रिका फोटो

Bisalpur Dam overflows: जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम के छलकने का सिलसिला आज 122वें दिन भी जारी रहा है। डेम का एक गेट 10 सेमी हाइट तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं अगले तीन से चार दिन और बीसलपुर डेम से पानी की निकासी बंद करने की योजना से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इनकार किया है। 250 किलोमीटर लंबी बनास नदी में अब भी खेतों से होकर लौट रहे पानी का बहाव 2.40 मीटर हाइट पर होने से डेम में पानी की आवक लगातार बनी हुई है।

122वें दिन भी छलक रहा डेम

बीसलपुर डेम ने इस बार मानसून में हुई बंपर बारिश से पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेम निर्माण के बाद से लेकर अब तक इस बार सर्वाधिक दिनों तक डेम से पानी की निकासी का रिकॉर्ड भी बन चुका है। इस बार मानसून के दौरान जुलाई
माह में ही डेम छलक उठा और डेम के गेट खोलने पड़े। आज 122वें दिन भी डेम छलक रहा है और अगले तीन चार दिनों तक डेम का खुला एक गेट बंद होने के आसार नहीं हैं।

मानसून लौटने पर गेट किए बंद, फिर खोले

मालूम हो राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून विदा होने के बाद बीते 21 अक्टूबर को बीसलपुर बांध के खुले सभी गेट बंदकर पानी की निकासी रोक दी गई। वहीं पोस्ट मानसून बारिश का दौर शुरू होने पर डेम में पानी की आवक बढ़ते ही जल संसाधन विभाग ने पिछले 28 अक्टूबर को एक गेट खोलकर डेम से पानी की निकासी शुरू की जो आज तक जारी है। डेम का एक गेट आधा मीटर हाइट तक खोलकर पानी की निकासी फिर से शुरू हुई। शनिवार को भी डेम का एक गेट 10 सेमी तक खोलकर 601 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की निकासी की जा रही है।

आउटफ्लो विवरण (OUTFLOW DETAIL)

क्रम सं.वर्षआउटफ्लो (TMC)गेट खोलने की तिथिगेट बंद करने की तिथिगेट खुले रहने के दिनसंचालित गेटों की संख्या
1200426.1811.08.200402.09.2004234
2200643.02519.08.200608.09.2006216
3201411.20211.08.201426.09.2014474
42016134.23809.08.201622.09.2016458
5201993.60519.08.201921.10.20196417 (1 to 17)
6202213.24626.08.202204.10.2022404
7202431.43306.09.202409.10.2024346
8202524.29824.07.202512201

सरफेस वाटर बना मददगार

बीसलपुर डेम पर तैनात जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार इस साल पोस्ट मानसून बारिश होने पर खेतों में बारिश का पानी जमा हो गया। अब किसान आगामी फसलों की बुवाई की तैयारियों को लेकर पंप लगाकर खेतों में जमा पानी वापस बनास नदी के पास की नहरों में छोड़ रहे हैं। जिसके कारण बारिश नहीं होने पर भी बनास नदी में पानी का बहाव 2.40 मीटर हाइट तक दर्ज हो रहा है। बीसलपुर बांध में अभी जल संग्रहण पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है। जिसके कारण डेम में पानी का दबाव कम करने के लिए पानी की निकासी की जा रही है। अगले तीन चार दिन और डेम से पानी की निकासी जारी रहने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: खेतों से लौट रहा पानी बना चुनौती, 122वें दिन भी छलक रहा, 250 किमी लंबी बनास नदी में अब भी जलधारा

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk News: कांग्रेस नेता के साले पर चाकू से जानलेवा हमला, रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

टोंक

राजस्थान के इस जिले में बनी 63 नई पंचायतें, जोड़े गए गांवों में लगी आपत्तियों की झड़ी; सरकार को भेजी रिपोर्ट

tonk panchayat samiti
टोंक

हाथी-भाटा: शिल्पकला और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम, विकास की राह में अटका

hathi-bhata
टोंक

Rajasthan: रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रेन के डिब्बों के बीच बने गैप से पटरी पर गिरी महिला, दर्दनाक मौत

Sonam-Jatav
टोंक

Rajasthan: दादी की इच्छा पर हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

Groom-Mukesh-Lamba
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.