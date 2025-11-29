Bisalpur Dam: खेतों से लौट रहा पानी बना चुनौती, 122वें दिन भी छलक रहा, 250 किमी लंबी बनास नदी में अब भी जलधारा

बीसलपुर डेम पर तैनात जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार इस साल पोस्ट मानसून बारिश होने पर खेतों में बारिश का पानी जमा हो गया। अब किसान आगामी फसलों की बुवाई की तैयारियों को लेकर पंप लगाकर खेतों में जमा पानी वापस बनास नदी के पास की नहरों में छोड़ रहे हैं। जिसके कारण बारिश नहीं होने पर भी बनास नदी में पानी का बहाव 2.40 मीटर हाइट तक दर्ज हो रहा है। बीसलपुर बांध में अभी जल संग्रहण पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है। जिसके कारण डेम में पानी का दबाव कम करने के लिए पानी की निकासी की जा रही है। अगले तीन चार दिन और डेम से पानी की निकासी जारी रहने का अनुमान है।