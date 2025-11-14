Sirohi: आबूरोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू, ग्रामीणों-विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित आवागमन

किसान भी अपनी उपज इसी मार्ग से गांव की कृषि उपज मंडी में लाते हैं। मौजूदा सड़क की चौड़ाई कम होने और सड़क के दोनों तरफ कीचड़ होने से बारिश के समय विद्यार्थियों व ग्रामीणों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। उनके फिसल कर चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। नई सड़क बनने से सुरक्षित आवागमन होगा। आमने-सामने से वाहन आसानी से निकल सकेंगे।