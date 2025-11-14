Sirohi: आबूरोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू, ग्रामीणों-विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित आवागमन

Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

आबूरोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू, ग्रामीणों-विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित आवागमन

आबूरोड के सांतपुर गांव में अटल पथ योजना अंतर्गत दो किमी लंबी और सात मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। नई सड़क से बारिश में होने वाली परेशानी दूर होगी। साथ ही विद्यार्थियों और ग्रामीणों का सुरक्षित आवागमन सुगम होगा।

सिरोही

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

Sirohi News

सीसी सड़क का काम शुरू (फोटो- पत्रिका)

आबूरोड (सिरोही): आबूरोड शहर से सटे पांच हजार से अधिक आबादी वाले सांतपुर गांव में अटल पथ योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है। दो किलोमीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण पर करीब दो करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सड़क बनने पर ग्रामीणों के लिए आवागमन की सुविधा और सुगम होगी। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सांतपुर गांव के रेबारीवास से चारणियाफली के निकट तक सीसी सड़क बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई कार्य किया जा रहा है।

इसके बाद सात मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। विभाग ने अटल पथ योजना में गिरवर गांव में सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन स्वीकृति सांतपुर गांव के लिए मिली।

बारिश में नहीं होगी परेशानी

सांतपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में आधा दर्जन सरकारी बालिका और बालकों के छात्रावास, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय विद्यालय स्थित है। छात्रावास के छात्र-छात्राएं सांतपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने आते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बच्चों का भी आवागमन होता है।

किसान भी अपनी उपज इसी मार्ग से गांव की कृषि उपज मंडी में लाते हैं। मौजूदा सड़क की चौड़ाई कम होने और सड़क के दोनों तरफ कीचड़ होने से बारिश के समय विद्यार्थियों व ग्रामीणों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। उनके फिसल कर चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। नई सड़क बनने से सुरक्षित आवागमन होगा। आमने-सामने से वाहन आसानी से निकल सकेंगे।

इनका कहना है…

सांतपुर में स्वीकृत अटल पथ निर्माण पर करीब दो करोड़ खर्च होंगे। सीसी सड़क के लिए खुदाई कार्य चल रहा है।
-ललित कुमार, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूरोड

14 Nov 2025 03:05 pm

