Sirohi: बीच में आ रही थी नदी, मुश्किलों से बच्चे पहुंच रहे थे स्कूल, फिर ग्रामीणों ने किया ऐसा काम, हो रही तारीफ

रास्ता बनाने से पहले नदी में कंक्रीट डालकर पानी के बहाव को रोका गया। इसके बाद रास्ते के स्थान पर जेसीबी से खुदाई कर पाइप डाले गए। पाइपों के बीच के गैप में बड़े-बड़े पत्थर रखे गए और फिर ट्रैक्टर व जेसीबी की मदद से मिट्टी डालकर कच्चा रास्ता तैयार किया गया। गांव के भंवरलाल पुरोहित और पन्नालाल पुरोहित ने बताया कि ट्रैक्टर संचालक भरतपाल सिंह, संदीप शर्मा, रणजीत सिंह सोलंकी और भैराराम ने भी इस कार्य में सहयोग किया। अब बच्चों और ग्रामीणों को नदी पार करने में राहत मिलेगी।