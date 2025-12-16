दिल्ली की धुंध से जयपुर एयरपोर्ट बेहाल, कम विजिबिलिटी से उड़ानों में अफरा-तफरी, यात्री 3 घंटे तक विमान में कैद

दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो की सुबह 5:40 बजे की फ्लाइट करीब 6 घंटे की देरी से पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह 7 बजे और 7:55 बजे दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स 4 से साढ़े 4 घंटे की देरी से पहुंचीं। दुबई से शाम 5 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 3 घंटे लेट रही। मुंबई से स्पाइसजेट की शाम 5:40 बजे आने वाली फ्लाइट 4 घंटे की देरी से आयी। इंडिगो की दिल्ली से दोपहर 1:25 बजे की फ्लाइट 2 घंटे, चेन्नई से सुबह 8:25 बजे आने वाली फ्लाइट आधा घंटा और कोलकाता से दोपहर 1:50 बजे की फ्लाइट 1 घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। इसी दौरान एयर इंडिया की दोपहर 12:45 बजे व इंडिगो की दोपहर 1:35 बजे दिल्ली से जयपुर आने वाली फ्लाइट का संचालन ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया।