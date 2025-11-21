Amayra Case Update: अमायरा के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन पर फिर लगाए गंभीर आरोप, जयपुर में कैंडल मार्च कल

जयपुर। राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा के आत्महत्या मामले में अभिभावकों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में गुरुवार को अमायरा के माता–पिता विजय कुमार मीणा और शिवानी मीणा भी शामिल हुए। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है।