Amayra Case Update: अमायरा के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन पर फिर लगाए गंभीर आरोप, जयपुर में कैंडल मार्च कल

पत्रकार वार्ता में मौजूद अमायरा के परिजन। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा के आत्महत्या मामले में अभिभावकों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में गुरुवार को अमायरा के माता–पिता विजय कुमार मीणा और शिवानी मीणा भी शामिल हुए। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है।
अभिभावकों ने बताया कि अमायरा लंबे समय से बुलिंग का शिकार थी, शिकायतों के बावजूद स्कूल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। घटना वाले दिन बच्ची ने कई बार मदद मांगी, लेकिन शिक्षकों ने अनसुना कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद क्राइम सीन धोकर सबूत नष्ट किए गए।
संयुक्त अभिभावक संघ ने घोषणा की कि 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल पर ‘अमायरा को न्याय’ के लिए विशाल विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च होगा।
संयुक्त अभिभावक संघ ने मांग की है कि स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द की जाए, दोषी शिक्षकों व प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई हो, जांच समिति में अभिभावक प्रतिनिधि शामिल किए जाएं और जांच निष्पक्ष व पारदर्शी हो।
