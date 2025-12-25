Merry Christmas 2025: क्या आप जानते हैं? जयपुर में है राजस्थान का सबसे पुराना चर्च, जानिए पूरा इतिहास

Merry Christmas 2025: दया, प्रेम और शांति का संदेश का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस (Christmas 2025) आज मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में पर्व की रंगत देखते ही बन रही है। घरों से लेकर गिरजाघरों में फर्रियों, लाइटिंग के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी की जा रही है। शहर के कई चर्च अपनी भव्यता, इतिहास के लिए जाने जाते हैं।