Heart Attack Case: राजस्थान में अब SIR ड्यूटी में लगे BLO सुपरवाइजर की हार्ट अटैक से मौत, परिजन बोले- नोटिस मिलने से टेंशन में था

करौली। राजस्थान के करौली जिले में बुधवार रात घर पर अचानक उठे सीने में दर्द (हार्ट अटैक) से स्कूल व्याख्याता की मौत हो गई। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में वह टेंशन में थे। 2 दिन पहले ही नोटिस भी मिला था। काम के दबाव के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा।