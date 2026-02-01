तमिलनाडु की साड़ी पहनकर संसद पहुंची निर्मला, आज पेश करेंगी 9वां बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार देश का बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो गई। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसान, युवा और मिडिल क्लास तबके से लेकर व्यापारी तक आस लगाए हुए हैं। बजट से ठीक पहले संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी तस्वीर रखी गई। आगामी वित्त वर्ष में 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान है।