तमिलनाडु की साड़ी पहनकर संसद पहुंची निर्मला, आज पेश करेंगी 9वां बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो-IANS)
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर संसद पहुंची हैं। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी वहां लंबे समय से जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले साल 2024 के बजट के दौरान वह मैथिली पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी। उस दौरान उसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा गया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार देश का बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो गई। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसान, युवा और मिडिल क्लास तबके से लेकर व्यापारी तक आस लगाए हुए हैं। बजट से ठीक पहले संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी तस्वीर रखी गई। आगामी वित्त वर्ष में 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान है।
