1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में कितने सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस? जानें पिछले चुनाव में कैसा रहा था हाल

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और डीएम के बीच बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां अधिक भागीदारी की चाहत में ज्यादा सीटें चाहती है, वहीं डीएमके इसके पक्ष में नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 01, 2026

Rahul gandhi and mk stalin

राहुल गांधी और एम के स्टालिन (Photo - IANS)

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 (संभावित अप्रैल-मई) अब कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और कांग्रेस के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस जहां अधिक भागीदारी चाहती है, वहीं DMK पिछली बार से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं दिख रही है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हैं।

कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस

कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी राज्य में 40 से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक है। इस मांग के पीछे कांग्रेस की कोशिश है कि वह तमिलनाडु में सिर्फ गठबंधन की सहयोगी बनकर न रह जाए, बल्कि सत्ता में बड़ी भागीदारी निभाए।

वहीं कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कांग्रेस 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी DMK 30 से अधिक सीटें देने पर सहमत नहीं है। तमाम अटकलों और दावों के बीच कांग्रेस और DMK के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। हाल ही में इस मुद्दे पर राहुल गांधी और DMK नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल समझौता होना बाकी है।

तमिलनाडु में 2021 में कांग्रेस की स्थिति

अगर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 पर नजर डालें, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 188 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 133 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा AIADMK ने 191 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 66 सीटों पर जीत दर्ज कर वह मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 11:01 am

Published on:

01 Feb 2026 10:59 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु में कितने सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस? जानें पिछले चुनाव में कैसा रहा था हाल
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.