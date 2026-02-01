तमिलनाडु में कितने सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस? जानें पिछले चुनाव में कैसा रहा था हाल

वहीं कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कांग्रेस 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी DMK 30 से अधिक सीटें देने पर सहमत नहीं है। तमाम अटकलों और दावों के बीच कांग्रेस और DMK के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। हाल ही में इस मुद्दे पर राहुल गांधी और DMK नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल समझौता होना बाकी है।