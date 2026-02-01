जब पंजाब चुनाव से पहले नवजोत कौर सिद्धू ने छोड़ दी थी BJP, अब इलेक्शन से पहले कांग्रेस छोड़ी

सिद्धू ने आगे लिखा- तुमने AAP के साथ मिलकर छोटे-मोटे फायदे के लिए पार्टी को बेच दिया है। तुमने मेरे लिए सस्पेंशन लेटर तैयार रखा था, लेकिन उन करीब 12 सीनियर कांग्रेस नेताओं का क्या जो नवजोत को नुकसान पहुंचाने के लिए मजीठिया के साथ काम करने में बिजी थे? और तुमने नवजोत को हराने के लिए उन सभी को बड़ी पोस्ट से नवाजा।