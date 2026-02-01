Union Budget 2026: देश में बनेंगे 7 नए हाईस्पीड रेल कोरिडोर, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

हैदराबाद और बेंगलुरू दोनों ही भारत के दो बड़े आईटी हब हैं। दक्षिण भारत के दोनों महानगरों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए हाईस्पीड रेल परियोजना की मंजूरी दी है। वहीं चेन्नई बंदरगाह और बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भी हाईस्पीड रेल कोरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली-अहमदाबाद के बीच भी हाईस्पीड रेल कोरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, मुंबई नागपुर के बीच भी हाईस्पीड रेल कोरिडोर बनेगा। इसके साथ ही, हावड़ा वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच भी हाईस्पीड रेल कोरिडोर बनेगा।