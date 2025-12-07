बाबरी विध्वंस की स्मृति: सुप्रीम फैसले के बाद भी जारी है ध्रुवीकरण का खेल

सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी समाधान दे दिया, राम मंदिर भी बन गया और मस्जिद के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई — फिर भी दोनों पक्षों द्वारा हर साल 6 दिसंबर की स्मृतियां आयोजित किया जाना पुराने घावों को जबरन कुरेदे रखने की नापाक कोशिशें नहीं तो और क्या हैं? जब तक राजनीतिक दल और सामुदायिक संगठन इस दिन को “शोक” या “जीत” का प्रतीक बनाते रहेंगे, तब तक भारतीय समाज का वह एकीकृत भविष्य तो दूर ही रहेगा, जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष संवाद, सद्भाव, परस्पर सम्मान और साझा विकास पर जोर दें, ताकि 6 दिसंबर को हर साल नई विभाजन रेखाएं खींचने के अवसर के तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके और भारत सच्ची एकता की ओर बढ़ सके।