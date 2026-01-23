Rajasthan Tourism : राजस्थान के इन 5 शहरों का ‘Colour’ पर है नाम, जानिए किसे कहते हैं Red City?

उदयपुर को 'व्‍हाइट स‍िटी' या झीलों का शहर या पूर्व का वेनिस के नाम से पुकारा जाता है। उदयपुर एक रॉयल स‍िटी है। यह सदियों तक मेवाड़ के शासकों की राजधानी रहा है। इसे सबसे रोमांटिक शहरों में शुमार किया जाता है। बताया जाता है कि महाराणा उदय सिंह को एक संत ने सलाह दी थी कि वे उपजाऊ घाटी में अपना राज्य बसाएं। यह ऊंची अरावली पहाड़ियों से सुरक्षित रहेगी। इसके बाद, महाराणा उदय सिंह ने 1557 ईस्वी में उदयपुर की नींव रखी थी।