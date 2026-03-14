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एम्बुलेंस से लेकर आयुष इलाज तक, हेल्थ पॉलिसी में बढ़ा कवरेज

पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन और 250% तक बोनस जयपुर. हेल्थकेयर की बदलती जरूरतों को देखते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस सूट है जिसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और &#8220;ऑल-इनक्लूसिव&#8221; सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह इंडेम्निटी प्लान कमरे के चार्ज पर [&hellip;]

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जयपुर

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Jagmohan Sharma

Mar 14, 2026

पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन और 250% तक बोनस

जयपुर. हेल्थकेयर की बदलती जरूरतों को देखते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस सूट है जिसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और "ऑल-इनक्लूसिव" सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह इंडेम्निटी प्लान कमरे के चार्ज पर स्टैंडर्ड कैप हटाकर और अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट जोड़कर ट्रेडिशनल कवरेज में बड़ी कमियों को दूर करता है। यह पॉलिसी ज़्यादा कुल बोनस भी देती है और न सिर्फ़ एम्बुलेंस, बल्कि चुने गए सम इंश्योर्ड तक एयर एम्बुलेंस के खर्चों को भी कवर करती है। ‘श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0’ में आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ पारंपरिक आयुष उपचार को भी शामिल किया गया है। यह योजना इस तरह बनाई गईहै कि पॉलिसीधारकों को इलाज के दौरान अपनी जेब से खर्च करने की चिंता कम हो। इसमें “नो को-पेमेंट” व्यवस्था और मेडिकल कंज्यूमेबल्स के लिएविस्तारित कवरेज दिया गया है।

2.0 की प्रमुख विशेषताएं

  • अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट: पॉलिसी वर्ष के भीतर बीमा राशि जरूरत पड़ने पर अनलिमिटेड बार अपने-आप बहाल हो जाएगी।
  • 250% तक बीमा न लेने पर बोनस: बिना क्लेम वाले वर्षों में बेस सम इंश्योर्ड में बड़ा इजाफा किया जाएगा।
  • कमरे के किराए की कोई सीमा नहीं: कमरे और आईसीयू के शुल्क की सीमा हटा दी गई है, जिससे मरीजों को बजट के बजाय ज़रूरत के आधार पर सुविधाएं चुनने की सुविधा मिलती है।
  • ज़ीरो को-पेमेंट: यह पक्का करता है कि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस लेने वाले के साथ ज़रूरी कॉस्ट-शेयरिंग के बिना, पूरी क्लेम रकम का पेमेंट करे।
  • एम्बुलेंस प्लस: एम्बुलेंस के साथ-साथ एयर एम्बुलेंस का खर्च भी चुनी गई बीमा राशि तक कवर होगा।
  • कंज्यूमेबल्स कवरेज

एमडी और सीईओ अनिल अग्रवाल ने कहा, "श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 हमारे रिटेल हेल्थ पोर्टफोलियो में एक बड़ी छलांग है। हमने जानबूझकर रूम रेंट कैप और को-पे जैसी आम इंडस्ट्री पाबंदियों को हटा दिया है ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जा सके जो सच में भरोसेमंद हो। हमारा लक्ष्य यह पक्का करना है कि मेडिकल महंगाई बढ़ने के बावजूद परिवार फाइनेंशियली मजबूत बने रहें।

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Published on:

14 Mar 2026 12:47 am

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