एम्बुलेंस से लेकर आयुष इलाज तक, हेल्थ पॉलिसी में बढ़ा कवरेज

जयपुर. हेल्थकेयर की बदलती जरूरतों को देखते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस सूट है जिसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और "ऑल-इनक्लूसिव" सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह इंडेम्निटी प्लान कमरे के चार्ज पर स्टैंडर्ड कैप हटाकर और अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट जोड़कर ट्रेडिशनल कवरेज में बड़ी कमियों को दूर करता है। यह पॉलिसी ज़्यादा कुल बोनस भी देती है और न सिर्फ़ एम्बुलेंस, बल्कि चुने गए सम इंश्योर्ड तक एयर एम्बुलेंस के खर्चों को भी कवर करती है। ‘श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0’ में आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ पारंपरिक आयुष उपचार को भी शामिल किया गया है। यह योजना इस तरह बनाई गईहै कि पॉलिसीधारकों को इलाज के दौरान अपनी जेब से खर्च करने की चिंता कम हो। इसमें “नो को-पेमेंट” व्यवस्था और मेडिकल कंज्यूमेबल्स के लिएविस्तारित कवरेज दिया गया है।