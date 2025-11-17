Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना सोमवार शाम 0.27 फीसदी या 331 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.04 फीसदी या 58 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,960 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क सोमवार, 17 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 17 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,14,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,25,400
|1,14,950
|94,050
|—
|जोयालुक्कास
|1,25,400
|1,14,950
|94,050
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,14,950
|94,050
|73,150
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,14,550
|—
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,14,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 94,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 73,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 17 नवंबर को 22 कैरेट सोना का रेट 1,14,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग