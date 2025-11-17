Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना सोमवार शाम 0.27 फीसदी या 331 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.04 फीसदी या 58 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,960 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है।