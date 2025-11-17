Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड कर रही है। डॉलर में तेजी के चलते सोने के वैश्विक भाव टूटे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 17, 2025

Gold Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना सोमवार शाम 0.27 फीसदी या 331 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.04 फीसदी या 58 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,960 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 17 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में सोमवार, 17 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,14,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,25,4001,14,95094,050
जोयालुक्कास1,25,4001,14,95094,050
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,14,95094,05073,150
कल्याण ज्वैलर्स1,14,550

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,14,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 94,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 73,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 17 नवंबर को 22 कैरेट सोना का रेट 1,14,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

Published on:

17 Nov 2025 04:34 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

