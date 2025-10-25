Credit Card Tips: अगर आपके साथ भी हो रहा ऐसा तो तुरंत बंद कर दें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, वरना पड़ जाएगा पछताना

क्रेडिट कार्ड का सोच-समझकर उपयोग करना चाहिए। (PC: Pixabay)
Credit Card Tips: आजकल छोटी-मोटी पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना एक सामान्य बात हो गई है। चाहे रेस्टोरेंट में बिल चुकाना हो, ट्रैवल बुकिंग करनी हो, जिम जॉइन करना हो या वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की मेंबरशिप लेनी हो, लगभग हर कोई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर तरह के खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना हमेशा सही नहीं होता?
उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट उपयोग 30% से कम रहे, तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इसी तरह, अगर आपकी आदत बिल की ड्यू डेट के बाद पेमेंट करने की है, तो क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा निर्भर रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नीचे कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं, जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
जब आप अपनी क्रेडिट लिमिट के करीब हों
एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट के 30 फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद कर दें। अगर आपकी कुल क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपये है और आपने पहले ही 4.5 लाख खर्च कर दिए हैं, तो बेहतर होगा कि पहले बकाया राशि चुका दें, उसके बाद ही कार्ड का उपयोग करें।
क्रेडिट कार्ड से कैश लेना
कुछ लोग एटीएम के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवा लेते हैं। वहीं, कुछ लोग थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। यह प्रैक्टिस सही नहीं है। इसमें आपको भारी चार्जेज चुकाने होते हैं।
जब आप पूरा बकाया नहीं चुका सकते
अगर आपकी क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल एक साथ चुकाने की कैपेसिटी नहीं है, तो कार्ड का इस्तेमाल करने से बचें। बेहतर होगा कि कुछ महीनों तक बचत करें और फिर खर्च करें।
सिर्फ मिनिमम ड्यू का पेमेंट करना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे ब्याज का बोझ बढ़ता है।
बिना योजना के बड़े खर्च
अगर आप किसी बड़े खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिना यह सोचे कर रहे हैं कि इसे कैसे चुकाना है, तो यह गलत कदम है।
संदिग्ध वेबसाइटों पर लेन-देन
कभी भी संदिग्ध या कम-विश्वसनीय वेबसाइटों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान न करें। ऐसी साइटों पर धोखाधड़ी की संभावना रहती है।
