Credit Card Tips: अगर आपके साथ भी हो रहा ऐसा तो तुरंत बंद कर दें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, वरना पड़ जाएगा पछताना

एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट के 30 फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद कर दें। अगर आपकी कुल क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपये है और आपने पहले ही 4.5 लाख खर्च कर दिए हैं, तो बेहतर होगा कि पहले बकाया राशि चुका दें, उसके बाद ही कार्ड का उपयोग करें।