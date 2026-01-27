Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां कब बनेगी 158KM लंबी सड़क? 5 साल पहले 92 करोड़ मंजूर, फिर भी क्यों अटका काम

सार्वजनिक निर्माण विभाग का कहना है कि कई जगह काम पूरा हो चुका है। सवाई माधोपुर और टोंक जिले में भी जल्द ही सड़क का काम पूरा हो जाएगा। अभी बजट की कमी के कारण सड़क निर्माण अटका हुआ है। बजट मिलने के बाद काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक तीन जिलों की राह आसान हो जाएगी।