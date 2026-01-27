27 जनवरी 2026,

सवाई माधोपुर

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां कब बनेगी 158KM लंबी सड़क? 5 साल पहले 92 करोड़ मंजूर, फिर भी क्यों अटका काम

Rajasthan Road Project Delayed: राजस्थान में 158 किलोमीटर लंबी सड़क योजना लोगों के लिए राहत बनने वाली थी, लेकिन 92 करोड़ रुपए की राशि मंजूर होने के बावजूद पिछले पांच साल से इसका काम अधूरा पड़ा है।

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Jan 27, 2026

Rajasthan road project delayed

Photo: AI generated

Sawai Madhopur News: राजस्थान में बरौनी–कुड़गांव 158 किलोमीटर लंबी सड़क योजना लोगों के लिए राहत बनने वाली थी, लेकिन 92 करोड़ रुपए की राशि मंजूर होने के बावजूद पिछले पांच साल से इसका काम अधूरा पड़ा है। सड़क निर्माण में हो रही लगातार देरी से स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

जयपुर से करौली की सीधी कनेक्टिविटी के लिए 158 किमी लंबी सड़क बननी थी। बरौनी–कुड़गांव सड़क परियोजना के लिए साल 2021 में राजस्थान सरकार ने 92 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। सड़क का काम साल 2024 तक पूरा होना था। लेकिन, अभी भी काम अटका हुआ है। ऐसे लोगों को काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है।

इस वजह से अटका काम

सार्वजनिक निर्माण विभाग का कहना है कि कई जगह काम पूरा हो चुका है। सवाई माधोपुर और टोंक जिले में भी जल्द ही सड़क का काम पूरा हो जाएगा। अभी बजट की कमी के कारण सड़क निर्माण अटका हुआ है। बजट मिलने के बाद काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक तीन जिलों की राह आसान हो जाएगी।

इन 3 जिलों से गुजरेगी सड़क

इस सड़क की कुल लंबाई 158 किमी है। इस सड़क के बनने से प्रदेश के 3 जिलों को काफी फायदा होगा। यह सड़क बरौनी, शिवाड़, आदलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, भूरी पहाड़ी, हाड़ौती, कुंडगांव तक बननी है। यह सड़क टोंक जिले में 15.5 किमी, सवाई माधोपुर जिले 98 किमी और करौली जिले में 44.5 किमी लंबी बनेगी।

स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी होगा फायदा

नई सड़क बनने से तीन जिलों के लोगों का सफर आसान होगा। साथ ही जयपुर के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा करौली के कैलादेवी मंदिर, सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर, चौथ का बरवाड़ा के चौथ माता मंदिर और शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर तक आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी काफी फायदा होगा।

