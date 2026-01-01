अजमेर में नए साल के जश्न में नशे का खलल, कार चालक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, सात घायल

कार सवार महिला और बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एक राहगीर ने हिम्मत दिखाते हुए कार में लगी आग को बुझाया, लेकिन तभी नशे में धुत चालक ने कार को पीछे किया और माली मोहल्ले की तरफ भागते हुए एक लोडिंग टैम्पो को टक्कर मार दी। इससे टैम्पो चालक घायल हो गया, जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टैम्पो को टक्कर मारने के बाद कार सवार युवक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। उसके पीछे आए लोग व स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई लगा दी।