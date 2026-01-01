1 जनवरी 2026,

गुरुवार

अजमेर

अजमेर में नए साल के जश्न में नशे का खलल, कार चालक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, सात घायल

नए साल के जश्न का उत्साह उस वक्त फीका पड़ गया जब वरुण सागर (फॉयसागर रोड) स्थित बोराज चौराहे पर नशे में धुत चालक ने अपनी कार से कई दुर्घटनाएं कर दी।

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jan 01, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। नए साल के जश्न का उत्साह उस वक्त फीका पड़ गया जब वरुण सागर (फॉयसागर रोड) स्थित बोराज चौराहे पर नशे में धुत चालक ने अपनी कार से कई दुर्घटनाएं कर दी। तेज गति से वाहन चलाते हुए उसने पहले राहगीर व दूसरी कार को टक्कर मारी, जिससे दोनों कारों में आग लग गई। घटना में महिला और बच्चों समेत कई जने घायल हो गए। राहगीर की मदद से चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

बोराज चौराहा के पास में तेज गति से कार चालक ने पहले एक राहगीर फिर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद कारों में सामने आग लग गई। यह देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सामने वाली कार में एक परिवार की महिला, तीन बच्चे व युवक मौजूद था।

कार सवार महिला और बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एक राहगीर ने हिम्मत दिखाते हुए कार में लगी आग को बुझाया, लेकिन तभी नशे में धुत चालक ने कार को पीछे किया और माली मोहल्ले की तरफ भागते हुए एक लोडिंग टैम्पो को टक्कर मार दी। इससे टैम्पो चालक घायल हो गया, जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टैम्पो को टक्कर मारने के बाद कार सवार युवक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। उसके पीछे आए लोग व स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई लगा दी।

सूचना मिलने पर गंज थानाप्रभारी महावीर सिंह राठौड़ जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और नशे में धुत चालक को पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस घटना में कितने जने घायल हुए हैं और उनकी हालत क्या है।

सात जने जख्मी, जांच शुरू

देर रात तक पुलिस को मामले में किसी ने शिकायत नहीं दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना में कार सवार महिला-पुरुष व बच्चों समेत सात जने जख्मी हुए। इसमें राहगीर युवक, लोडिंग टैम्पो का चालक व स्कूटी सवार व्यक्ति शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

