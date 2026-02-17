17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर: ‘1 घंटे में सैलरी लेकर आती हूं…’ कहकर निकली पत्नी नहीं लौटी घर, बेबस पति ने SP से लगाई गुहार- साहब, उसे ढूंढ लाओ

अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में अस्पताल की रसोई में काम करने वाली महिला सैलरी लेने घर से निकली और लापता हो गई। पति ने अलवर गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Feb 17, 2026

Ajmer Woman goes to collect salary disappears

Ajmer Woman goes to collect salary disappears (Photo-AI)

अजमेर: गुलाबबाड़ी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपनी मेहनत की कमाई (सैलरी) लेने के बहाने घर से निकली और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पीड़ित पति ने अब पुलिस प्रशासन और एसपी से अपनी पत्नी को सुरक्षित ढूंढ निकालने की गुहार लगाई है।

गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला पिछले करीब एक साल से एक स्थानीय अस्पताल की रसोई में खाना बनाने का काम करती थी। अस्पताल की इस रसोई का ठेका एक निजी ढाबे के पास था और महिला को वहीं से हर महीने वेतन मिलता था। 13 फरवरी को घर में सब कुछ सामान्य था। महिला ने अपने पति से कहा कि वह ढाबे पर जाकर अपनी रुकी हुई सैलरी लेकर बस एक घंटे में वापस लौट आएगी।

एक घंटे का बोलकर गई, फिर नहीं लौटी

पति के अनुसार, उसकी पत्नी दोपहर के समय घर से निकली थी, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुंची, तो परिवार की चिंता बढ़ गई। पति ने सबसे पहले उस ढाबे और अस्पताल में संपर्क किया जहां वह काम करती थी, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद रिश्तेदारों, सहेलियों और पड़ोसियों के यहां भी काफी खोजबीन की गई, पर महिला का कहीं कोई सुराग नहीं लगा।

पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार

पत्नी के अचानक गायब हो जाने से परेशान पति ने अलवर गेट थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने जिले के उच्च अधिकारियों और एसपी (SP) से भी मुलाकात की है और अंदेशा जताया है कि उसकी पत्नी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है या उसे कहीं रोक कर रखा गया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी दर्ज कर ली है।

महिला के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। घर से ढाबे तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह आखिरी बार किसके साथ या किस वाहन में देखी गई थी।

पुलिस ढाबा संचालक और अस्पताल के स्टॉफ से भी पूछताछ कर रही है, ताकि सैलरी वाले दिन की गतिविधियों का पता चल सके। फिलहाल, 4 दिन बीत जाने के बाद भी महिला का पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।

ये भी पढ़ें

Asaram News: आसाराम केस में आज का दिन बेहद अहम, हाईकोर्ट में होगी डे-टू-डे सुनवाई, क्या मिलेगी बड़ी राहत?
जोधपुर
Asaram Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर: ‘1 घंटे में सैलरी लेकर आती हूं…’ कहकर निकली पत्नी नहीं लौटी घर, बेबस पति ने SP से लगाई गुहार- साहब, उसे ढूंढ लाओ

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Human Angle Story : जवान बेटे की मौत पर बेसुध मां को मिला अंतिम संस्कार का अधिकार, खामोशी से खड़ा रहा दुखी पिता, क्यों?

Ajmer Human Angle Story Unconscious mother gets right to last rites of young son grieving father stood silently know why
अजमेर

ACB Action : अजमेर डिस्कॉम का अधीक्षण अभियंता 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस

अजमेर

एवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता 50 हजार लेते गिरफ्तार

एवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता 50 हजार लेते गिरफ्तार
अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा इस बार होगा खास, क्या जानते हैं ये 10 बड़ी बातें?

modi bhajanlal
अजमेर

Motivational Story: मजदूर के बेटे ने लिखी नई इबारत, महज 17 साल की उम्र में कर दिया कमाल, सरकार ने दिए 11 लाख रुपए

Tofiq Ahmed
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.