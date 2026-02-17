अजमेर: ‘1 घंटे में सैलरी लेकर आती हूं…’ कहकर निकली पत्नी नहीं लौटी घर, बेबस पति ने SP से लगाई गुहार- साहब, उसे ढूंढ लाओ

Ajmer Woman goes to collect salary disappears (Photo-AI)
अजमेर: गुलाबबाड़ी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपनी मेहनत की कमाई (सैलरी) लेने के बहाने घर से निकली और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पीड़ित पति ने अब पुलिस प्रशासन और एसपी से अपनी पत्नी को सुरक्षित ढूंढ निकालने की गुहार लगाई है।
गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला पिछले करीब एक साल से एक स्थानीय अस्पताल की रसोई में खाना बनाने का काम करती थी। अस्पताल की इस रसोई का ठेका एक निजी ढाबे के पास था और महिला को वहीं से हर महीने वेतन मिलता था। 13 फरवरी को घर में सब कुछ सामान्य था। महिला ने अपने पति से कहा कि वह ढाबे पर जाकर अपनी रुकी हुई सैलरी लेकर बस एक घंटे में वापस लौट आएगी।
पति के अनुसार, उसकी पत्नी दोपहर के समय घर से निकली थी, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुंची, तो परिवार की चिंता बढ़ गई। पति ने सबसे पहले उस ढाबे और अस्पताल में संपर्क किया जहां वह काम करती थी, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद रिश्तेदारों, सहेलियों और पड़ोसियों के यहां भी काफी खोजबीन की गई, पर महिला का कहीं कोई सुराग नहीं लगा।
पत्नी के अचानक गायब हो जाने से परेशान पति ने अलवर गेट थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने जिले के उच्च अधिकारियों और एसपी (SP) से भी मुलाकात की है और अंदेशा जताया है कि उसकी पत्नी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है या उसे कहीं रोक कर रखा गया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी दर्ज कर ली है।
महिला के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। घर से ढाबे तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह आखिरी बार किसके साथ या किस वाहन में देखी गई थी।
पुलिस ढाबा संचालक और अस्पताल के स्टॉफ से भी पूछताछ कर रही है, ताकि सैलरी वाले दिन की गतिविधियों का पता चल सके। फिलहाल, 4 दिन बीत जाने के बाद भी महिला का पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।
