अजमेर: ‘1 घंटे में सैलरी लेकर आती हूं…’ कहकर निकली पत्नी नहीं लौटी घर, बेबस पति ने SP से लगाई गुहार- साहब, उसे ढूंढ लाओ

गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला पिछले करीब एक साल से एक स्थानीय अस्पताल की रसोई में खाना बनाने का काम करती थी। अस्पताल की इस रसोई का ठेका एक निजी ढाबे के पास था और महिला को वहीं से हर महीने वेतन मिलता था। 13 फरवरी को घर में सब कुछ सामान्य था। महिला ने अपने पति से कहा कि वह ढाबे पर जाकर अपनी रुकी हुई सैलरी लेकर बस एक घंटे में वापस लौट आएगी।