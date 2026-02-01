राजस्थान: प्रेमी के संग थाने पहुंची युवती, परिजन ने पेट्रोल छिड़क किया आत्मदाह का प्रयास

अजमेर। पन्द्रह दिन पहले संदिग्ध हालात में लापता हुई युवती मंगलवार को सुजानगढ़ के समुदाय विशेष के युवक के साथ गंज थाने पहुंची। जांच में युवती के बालिग होने की पुष्टि हुई। उसने पुलिस के समक्ष स्वेच्छा से युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने का बयान देते हुए परिजन के साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटी को साथ ले जाने की जिद पर अड़े परिजन ने थाने के बाहर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे पुलिसकर्मियों ने तत्परता से विफल कर दिया।