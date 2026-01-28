Jaipur: अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर एम्बुलेंस पलटी, अस्पताल पहुंचने से पहले 2 भाईयों की मौत

विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास एम्बुलेंस आगे निकल गई और परिजन का वाहन ट्रैफिक व लाल बत्ती होने पर पीछे रह गया। कुछ देर बाद एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे तो उन्हें एम्बुलेंस पलटी हुई मिली। तब तक घायलों को वहां से अस्पताल ले जाया जा चुका था। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें सिराजुद्दीन और फिरोज अली के निधन की सूचना मिली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।