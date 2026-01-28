Jaipur: अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर एम्बुलेंस पलटी, अस्पताल पहुंचने से पहले 2 भाईयों की मौत

एम्बुलेंस पलटने से दो भाईयों की मौत, पत्रिका फोटो
Abulance Overturns: जयपुर में अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर निवारू पुलिया के पास देर रात एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार हार्ट पेशेंट और उनके छोटे भाई की मौत हो गई। चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों की मदद से कांवटिया और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
दुर्घटना थाना पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस चौमूं से जयपुर के मानसरोवर स्थित एक अस्पताल जा रही थी। करधनी थाना अंतर्गत निवारू पुलिया के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पलट गई। हादसे में झुंझुनूं के गुढ़ागौड़जी निवासी सिराजुद्दीन (67) और उनके छोटे भाई फिरोज अली की मौके पर ही मौत हो गई।
एम्बुलेंस में मरीज सिराजुद्दीन के साथ उनके भाई फिरोज, आमीन, मेराज, चालक प्रकाश, कम्पाउंडर वेद प्रकाश और साथी मोहन सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
परिजन आमीन ने बताया कि सिराजुद्दीन को कार्डिक अरेस्ट आने पर चौमूं के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके दिल में स्टंट डाला गया। मंगलवार को उन्हें जयपुर के मानसरोवर स्थित एक अस्पताल में रैफर किया गया था। मरीज के साथ कुछ परिजन एम्बुलेंस में थे, अन्य परिजन दूसरी गाड़ी से पीछे-पीछे चल रहे थे।
विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास एम्बुलेंस आगे निकल गई और परिजन का वाहन ट्रैफिक व लाल बत्ती होने पर पीछे रह गया। कुछ देर बाद एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे तो उन्हें एम्बुलेंस पलटी हुई मिली। तब तक घायलों को वहां से अस्पताल ले जाया जा चुका था। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें सिराजुद्दीन और फिरोज अली के निधन की सूचना मिली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।
