Alert: 40 लाख छात्रों को मिलेंगे यूनिफॉर्म के पैसे, जनाधार लिंक नहीं तो अटकेगी राशि, पहले पूरा करें ये जरूरी काम

साथ ही जनाधार का बैंक खाते से लिंक होना भी अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का जनाधार सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण अभिभावकों का जनाधार नहीं बनना या अपडेट नहीं होना है। वहीं, जिन छात्रों का सत्यापन हो चुका है, उनमें भी कई के बैंक खाते निष्क्रिय हैं या बैंक संबंधी जानकारी गलत दर्ज है। इन तकनीकी कारणों से कई पात्र विद्यार्थी अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।