बजट में जनता को कई उम्मीद, टीएसपी की तर्ज पर बने मगरा सब प्लान, मगरा बोर्ड को मिले 1 हजार करोड़

भीम. राजस्थान सरकार का तीसरा बजट आगामी फरवरी माह में पेश होने वाला है। इस अवसर पर भीम की जनता की नजरें कई उम्मीदों पर टिकी हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट में आमजन से सुझाव मांगे गए थे, जिनमें भीम देवगढ़ के नोटिफाईड मगरा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देने की मांग उठी है। भीम की पूर्व पार्षद, एडवोकेट लता सिंघानिया ने अपने सुझावों के माध्यम से बजट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजे हैं। इन सुझावों में क्षेत्र के सभी वर्गों के विकास, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।