राजस्थान के 53 हजार पेंशनर्स की पेंशन पर गहराया संकट, इस महीने की रुक सकती है पेंशन

संभाग संगठन मंत्री राधेश्याम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमेश्वर आचार्य, उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, मंत्री शिवलाल खींची, बंसीलाल रांका, अनिल परियानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि जिन पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र लंबित हैं, उनकी सूची संगठन के पास उपलब्ध है। उन्होंने अपील की कि संबंधित पेंशनर्स अति शीघ्र अपनी प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि जितनी देर से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा, उतनी ही देर से पेंशन का भुगतान शुरू होगा।