Jaipur: 6 RDX Bomb रख दिए हैं, 11.45 पर उड़ जाएगा कॉलेज… कैंपस को खाली कराया, सर्च शुरू…

Jaipur SKIT College Bomb Threat: राजधानी जयपुर के जगतपुरा स्थित एसकेआईटी कॉलेज में बम होने की धमकी से बुधवार को हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल मिला, जिसमें परिसर के भीतर छह आरडीएक्स बम लगाने और तय समय 11ः45 बजे विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है। संदेश में सांप्रदायिक आधार पर आपत्तिजनक बातें भी लिखी गईं, जिसके बाद एहतियातन पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया है और जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिसए दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कॉलेज की इमारतों, लैब, लाइब्रेरी और पार्किंग क्षेत्र सहित हर हिस्से की बारीकी से तलाशी शुरू की है। छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर प्रवेश.निकास पर कड़ी निगरानी की जा रही है।