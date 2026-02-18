Jaipur: 6 RDX Bomb रख दिए हैं, 11.45 पर उड़ जाएगा कॉलेज… कैंपस को खाली कराया, सर्च शुरू…

SKIT Bomb Threat
Jaipur SKIT College Bomb Threat: राजधानी जयपुर के जगतपुरा स्थित एसकेआईटी कॉलेज में बम होने की धमकी से बुधवार को हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल मिला, जिसमें परिसर के भीतर छह आरडीएक्स बम लगाने और तय समय 11ः45 बजे विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है। संदेश में सांप्रदायिक आधार पर आपत्तिजनक बातें भी लिखी गईं, जिसके बाद एहतियातन पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया है और जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिसए दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कॉलेज की इमारतों, लैब, लाइब्रेरी और पार्किंग क्षेत्र सहित हर हिस्से की बारीकी से तलाशी शुरू की है। छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर प्रवेश.निकास पर कड़ी निगरानी की जा रही है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में इसे दहशत फैलाने की साजिश या फर्जी धमकी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है। साइबर सेल ईमेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। तकनीकी साक्ष्य जुटाकर प्रेषक की पहचान की जा रही है।
कॉलेज प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और सर्च ऑपरेशन मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है। बताया जा रहा है कि मेल किसी रमीज़ा हुसैन के नाम से भेजा गया है। उसमें श्रीलंकाई सुसाइड अटैक की तर्ज पर आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है सांप्रदायिक आधार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग