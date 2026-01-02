2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SSC Delhi Police Exam: इन तारीखों पर होगी बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

SSC Delhi Police Exam: एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के शेष अभ्यर्थियों के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। तकनीकी कारणों से प्रभावित उम्मीदवारों की परीक्षा अब 4 से 6 जनवरी 2026 के बीच होगी। जानिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स और फिजिकल स्टैंडर्ड की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 02, 2026

SSC Delhi Police Exam 2025

SSC Delhi Police Exam 2026 (Image Saurce: freepik)

SSC Delhi Police Constable Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के उन कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर दी है जो तकनीकी कारणों से पहले एग्जाम नहीं दे पाए थे। कमीशन ने शेष उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन कैंडिडेट्स को पहले स्लॉट बुकिंग ऑप्शन के बावजूद तकनीकी वजहों से परीक्षा केंद्र अलॉट नहीं हो पाए थे, उनकी एग्जाम अब 4, 5 और 6 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी।

SSC Delhi Police Exam Date 2026: क्यों जारी हुआ नया शेड्यूल

एसएससी ने साफ किया है कि, कमीशन ने 4 दिसंबर, 2025 को नोटिस जारी कर कैंडिडेट्स को अपनी पसंद का स्लॉट चुनने की फैसिलिटी दी थी। हालांकि, कुछ ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कई कैंडिडेट्स को उनकी पसंद के शहर या तारीख के हिसाब से सेंटर्स नहीं मिल सके थे। इसीलिए आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के कुल 7,565 पदों को भरा जाना है।

SSC Delhi Police Exam: जरूरी तारीख और एडमिट कार्ड

इन तीन दिनों की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से दो से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आयोग ने सलाह दी है कि, लेटेस्ट अपडेट के लिए कैंडिडेट्स लगातार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।

  • मुख्य परीक्षा समय - 18 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 2026
  • शेष उम्मीदवारों की परीक्षा - 4 से 6 जनवरी, 2026
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड - एग्जाम से 2-3 दिन पहले

SSC Delhi Police Constable Admit Card 2025: शारीरिक मानक और योग्यता

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास होना जरूरी है। साथ ही, सिलेक्शन प्रोसेस के अगले चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए ये स्टैंडर्ड तय किए गए हैं:

पुरुष उम्मीदवारों के लिए:

  • न्यूनतम लंबाई - 170 सेमी
  • 1600 मीटर दौड़ - 6 मिनट में
  • लंबी कूद - 14 फीट
  • ऊंची कूद - 3 फीट 9 इंच

महिला उम्मीदवारों के लिए:

  • न्यूनतम लंबाई - 157 सेमी
  • 1600 मीटर दौड़ - 8 मिनट में
  • लंबी कूद - 10 फीट
  • ऊंची कूद - 3 फीट

SSC GD Delhi Police Admit Card 2026: एडमिट कार्ड और डाउनलोड प्रक्रिया

इन तीन दिनों की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से दो से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। आयोग ने सलाह दी है कि ताजा अपडेट के लिए अभ्यर्थी लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

NMC PG Medical Counselling: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, नए सेशन में बढ़ी सीटों पर मिलेगा दाखिला, देखें राज्यों की लिस्ट
शिक्षा
NMC PG Medical Counselling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 05:37 pm

Hindi News / Education News / SSC Delhi Police Exam: इन तारीखों पर होगी बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

कौन हैं Edward Nathan Varghese? एक इंटरव्यू और सीधे ढाई करोड़ की नौकरी, IIT स्टूडेंट ने बनाया नया रिकॉर्ड

IIT Hyderabad Placement 2026
शिक्षा

‘परिवार का पहला लड़का जिसने 10वीं परीक्षा पास की’, Ranbir और Ranveer दोनों के पास है इतनी डिग्रियां

Ranveer Singh, Ranbir Kapoor
शिक्षा

BPSSC Havildar Clerk Salary: हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलती है सैलरी

BPSSC Havildar Clerk vacancy
शिक्षा

School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! जनवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी

School Holiday
शिक्षा

NMC PG Medical Counselling: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, नए सेशन में बढ़ी सीटों पर मिलेगा दाखिला, देखें राज्यों की लिस्ट

NMC PG Medical Counselling
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.