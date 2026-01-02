SSC Delhi Police Exam: इन तारीखों पर होगी बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

SSC Delhi Police Exam 2026 (Image Saurce: freepik)
SSC Delhi Police Constable Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के उन कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर दी है जो तकनीकी कारणों से पहले एग्जाम नहीं दे पाए थे। कमीशन ने शेष उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन कैंडिडेट्स को पहले स्लॉट बुकिंग ऑप्शन के बावजूद तकनीकी वजहों से परीक्षा केंद्र अलॉट नहीं हो पाए थे, उनकी एग्जाम अब 4, 5 और 6 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी।
एसएससी ने साफ किया है कि, कमीशन ने 4 दिसंबर, 2025 को नोटिस जारी कर कैंडिडेट्स को अपनी पसंद का स्लॉट चुनने की फैसिलिटी दी थी। हालांकि, कुछ ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कई कैंडिडेट्स को उनकी पसंद के शहर या तारीख के हिसाब से सेंटर्स नहीं मिल सके थे। इसीलिए आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के कुल 7,565 पदों को भरा जाना है।
इन तीन दिनों की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से दो से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आयोग ने सलाह दी है कि, लेटेस्ट अपडेट के लिए कैंडिडेट्स लगातार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास होना जरूरी है। साथ ही, सिलेक्शन प्रोसेस के अगले चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए ये स्टैंडर्ड तय किए गए हैं:
