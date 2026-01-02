SSC Delhi Police Exam: इन तारीखों पर होगी बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

SSC Delhi Police Constable Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के उन कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर दी है जो तकनीकी कारणों से पहले एग्जाम नहीं दे पाए थे। कमीशन ने शेष उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन कैंडिडेट्स को पहले स्लॉट बुकिंग ऑप्शन के बावजूद तकनीकी वजहों से परीक्षा केंद्र अलॉट नहीं हो पाए थे, उनकी एग्जाम अब 4, 5 और 6 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी।