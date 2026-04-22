Driver Success Story: 25 लाख की नौकरी छोड़ चलाने लगा टैक्सी, समाज ने दिए थे ताने, अब खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस

जब एक एमबीए डिग्री धारक ने हाइ पे जॉब छोड़कर टैक्सी चलाना शुरू किया, तो समाज और रिश्तेदारों ने उसे खूब खरी-खोटी सुनाई। किसी ने कहा कि 'पढ़ाई और पैसे बर्बाद कर दिए', तो किसी ने तंज कसा कि 'क्या सोचा था और क्या बन गया'। लेकिन उसने किसी की बातों का बुरा नहीं माना और न ही किसी से बहस की। वह खामोशी के साथ अपने काम में जुटा रहा। साथ ही अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा।